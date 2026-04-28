La presencia constante de una mujer conocida como “Nieves” recorriendo las calles del distrito de Marcona ha generado preocupación entre vecinos, quienes pidieron la intervención urgente de la Subprefectura, la Municipalidad Distrital, el Centro de Salud “José Paseta Bar” CLAS y la Comisaría PNP.

En estado vulnerable

De acuerdo con testimonios, la ciudadana se encontraría en una delicada situación emocional y habría sido vista alimentándose de desperdicios arrojados en la vía pública.

Pobladores señalaron que la mujer tendría familiares en el distrito, pero debido a una presunta enfermedad mental abandona su vivienda con frecuencia y no acepta apoyo cuando intentan asistirla, reaccionando en ocasiones de forma violenta.

Ante este escenario, pidieron una acción articulada de las instituciones competentes para brindarle atención médica, contención psicológica y protección inmediata.

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