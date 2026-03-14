Un acto de maltrato animal generó indignación entre vecinos y defensores animalistas en la ciudad de Ica, luego de que un hombre fuera grabado golpeando con una patada a un perro que se encontraba gravemente enfermo y en aparente estado agonizante en plena vía pública.

Maltrato animal

El hecho ocurrió en la avenida Grau, donde testigos registraron en video el momento en que el sujeto agrede al animal, pese a que este se encontraba visiblemente debilitado, con contextura delgada y signos evidentes de enfermedad.

Tras el incidente, ciudadanos y defensores de los animales trasladaron al perro a una clínica veterinaria con la intención de brindarle atención de emergencia. Sin embargo, los especialistas diagnosticaron que el animal padecía Distemper canino en estado avanzado, además de presentar complicaciones neurológicas severas. Debido a la gravedad de su estado de salud, el perro falleció horas después.

Personas vinculadas a colectivos animalistas increparon al presunto agresor luego de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Según testigos, el hombre fue identificado como un comerciante ambulante que se encontraba en el lugar al momento del hecho. Tras ser confrontado, el sujeto abandonó rápidamente el área para evitar mayores reclamos.

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