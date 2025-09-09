El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la región Ica registró en agosto una inflación de 0,33%, ubicándose por encima del promedio nacional que fue de -0,20%.

Alza de precios

El jefe departamental del INEI en Ica, Martín Paredes, detalló que este resultado coloca a la ciudad en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor alza de precios, después de Huancavelica (0,42%), Huánuco (0,41%) y Ayacucho (0,38%).

Entre los productos que más subieron figuran el mango, cuyo precio se elevó en un 133%, el limón en 34,6%, la cebolla en 16%, la manzana corriente en 12,8% y la palta fuerte en 10,5%. Otros productos como el choclo serrano, la mandarina, la beterraga y la vainita también registraron aumentos.

Sin embargo, no todos los alimentos siguieron esta tendencia. Algunos productos mostraron una significativa reducción en sus precios, como el jurel (-28,5%), la arveja verde (-12,3%), el apio (-11,1%), la zanahoria (-9,2%) y el tomate italiano (-7,7%). Estas variaciones ayudaron a mitigar en parte el impacto de la inflación en los bolsillos de las familias iqueñas.

En lo que va del 2025, la inflación acumulada en Ica alcanza 1,42%, mientras que, en los últimos 12 meses, de septiembre 2024 a agosto 2025, la variación llega a 1,81%, superando al promedio nacional de 1,16%. Esta diferencia refleja que la región mantiene un ritmo inflacionario más alto que el registrado en gran parte del país.

