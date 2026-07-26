La región Ica fue escenario de una jornada marcada por importantes anuncios para el sector Educación, con la entrega del licenciamiento institucional al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan XXIII y la distribución de equipamiento tecnológico destinado a instituciones educativas de las provincias de Ica y Palpa.

Fortalecen la educación

Uno de los principales hitos fue la entrega de la Resolución de Licenciamiento N.° 404-2026-MINEDU al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica. Con esta autorización, el centro de estudios acredita el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación para la formación de futuros docentes.

El licenciamiento representa un paso importante para la institución, al consolidar las condiciones académicas y administrativas requeridas para continuar brindando formación profesional a quienes se preparan para ejercer la docencia en la región y el país.

Durante la misma jornada, desarrollada en el auditorio del Gobierno Regional de Ica, también se efectuó la entrega de 1,308 tabletas electrónicas destinadas a 12 instituciones educativas pertenecientes a las UGEL Ica y Palpa.

Como parte del equipamiento, la UGEL Palpa recibió además tres pizarras inteligentes, recursos tecnológicos que buscan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

La incorporación de estos equipos tiene como objetivo ampliar el acceso de estudiantes y docentes a herramientas digitales, facilitando el desarrollo de actividades pedagógicas y contribuyendo a reducir las brechas tecnológicas en los centros educativos beneficiados.

La actividad contó con la participación del ministro de Educación, Jorge Marticorena, el director regional de Educación de Ica, José Huamán Orosco y otras autoridades, quienes destacaron que tanto el licenciamiento del instituto pedagógico como la dotación de equipos tecnológicos forman parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de enseñanza .

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