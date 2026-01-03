La Fiscalía Provincial de Familia de Huanta logró que se dicte sentencia efectiva de internamiento por el periodo de seis años contra C. S. A. M. (17), responsable de la infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una niña (11).

Grave delito

Este importante resultado fue obtenido gracias al trabajo de la Fiscal Provincial Ruth Estrella Pedroza Castillo y la Fiscal Adjunta Provincial Stephany Juliana Poma Aucasime, quienes sustentaron de manera técnica y sólida los elementos de convicción ante la instancia judicial.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el adolescente infractor agredió sexualmente a la agraviada en dos oportunidades.

El primer hecho ocurrió en el mes de julio del año 2023, en inmediaciones del mercado Piscotuna, distrito de Huanta, donde el infractor aprovechó la situación de vulnerabilidad de la menor para cometer el ilícito.

La segunda ocasión se produjo el 15 de marzo de 2024, en horas de la tarde, en un sector conocido como San Juan, ubicado por el puente Hiraoka, donde nuevamente el adolescente perpetró el acto de violencia sexual, ocasionando graves afectaciones físicas y psicológicas a la víctima.

C. S. A. M. (17) será internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo, provincia Huancayo, región de Junín; de la misma manera, se ordenó el pago de una reparación civil de dos mil soles a favor de la agraviada y la aplicación de tratamiento psicológico especializado para ella.

