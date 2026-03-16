La Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga logró que se declare fundado el requerimiento de internamiento preventivo por cuatro meses contra los adolescentes L. A. M. L. (16) y J. J. C. Q. (15), investigados por el presunto acto infractor contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves con subsecuente muerte, en agravio del adolescente F. R. A. H. (15).

La medida fue obtenida tras la sustentación realizada por el Fiscal Adjunto Provincial Miguel Ángel Chacaliaza Nieto, quien presentó los elementos de convicción que vinculan a los investigados con el violento ataque ocurrido en el distrito de San Juan Bautista (Huamanga - Ayacucho).

Grave delito

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 27 de febrero de 2026, cuando la víctima caminaba junto a un amigo por inmediaciones de la urbanización Magisterial, momento en que fueron interceptados por un grupo de aproximadamente quince personas que alteraban el orden público y portaban machetes, cuchillos y piedras.

En medio de la agresión, el adolescente L. A. M. L. habría atacado con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, apuñalando al agraviado en el hemitórax derecho, provocándole trauma torácico abierto, shock hemorrágico y laceración pulmonar, lesiones que pusieron en grave riesgo su vida y que obligaron a su atención de emergencia en el Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena.

Tras evaluar los graves elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, entre ellos el informe médico, la declaración del testigo presencial, el reconocimiento en rueda de personas y las actas de intervención policial, se dispuso el internamiento preventivo de ambos adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo, provincia Huancayo, región de Junín, por el plazo de cuatro meses, mientras continúan las investigaciones.

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