Un nuevo hecho de violencia sacudió la capital la mañana del miércoles 21 de enero, luego del asesinato de un conductor iqueño que realizaba transporte colectivo interprovincial en la ruta Lima–Ica. El crimen ocurrió en plena vía pública, en la avenida México, distrito de La Victoria.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Diego Picone Pizarro, quien se encontraba esperando pasajeros alrededor de las 8:00 de la mañana, sentado en una de las denominadas “bancas azules”, a pocos metros de los terminales terrestres. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el conductor.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), Picone recibió al menos siete impactos de bala, lo que le causó la muerte de manera inmediata. El ataque se produjo ante la mirada de transeúntes, pasajeros y otros transportistas.

Tras perpetrar el crimen, los sicarios huyeron rápidamente con rumbo desconocido, aprovechando la alta congestión vehicular y peatonal que se registra diariamente en el lugar. El hecho generó escenas de pánico y conmoción entre quienes presenciaron el ataque.

Como parte de las pesquisas, la PNP solicitó la colaboración del propietario del automóvil que conducía Picone, con el fin de recabar información sobre posibles amenazas previas o vínculos con redes de extorsión y cobro de cupos, prácticas que, según transportistas y reportes periodísticos, son frecuentes en esta zona de la capital.

