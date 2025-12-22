Un hombre identificado como Milder Him Sologorre Camarena fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta en el distrito limeño de Los Olivos, informó la Policía.

De acuerdo a información de América Noticias, el ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Alfa, una zona de alta congestión vehicular, donde el sicario aprovechó el tráfico para acercarse a la víctima.

Sicario disparó a quemarropa y escapó en motocicleta

De acuerdo con información policial, el atacante se desplazaba a bordo de una motocicleta y efectuó al menos dos disparos directamente a la cabeza del conductor, de 49 años, antes de huir rápidamente del lugar.

Testigos indicaron que el delincuente escapó aprovechando la confusión generada por las detonaciones en plena vía pública, sin que pudiera ser intervenido en ese momento.

Camioneta avanzó sin control tras el ataque

Luego de recibir los impactos de bala, la camioneta avanzó varios metros sin control hasta chocar con otro vehículo que se encontraba delante. El conductor afectado por el choque descendió para increpar al chofer, pero al acercarse se percató de que el hombre ya había fallecido.

Minutos después, familiares de la víctima llegaron al lugar, aunque evitaron declarar ante la prensa visiblemente afectados por lo ocurrido.

Criminalística y Depincri investigan el homicidio

La Policía Nacional del Perú cercó la zona para preservar la escena del crimen. Personal de Criminalística halló tres casquillos de bala cerca del vehículo, los cuales serán analizados para determinar el arma utilizada.

El Depincri de Los Olivos asumió el caso y viene revisando cámaras de seguridad cercanas para rastrear la ruta de escape del sicario.

La Policía no descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas o un caso de extorsión. Las diligencias continúan para esclarecer el móvil del asesinato.