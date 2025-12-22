Un artefacto explosivo detonó cerca del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, mientras presidía una ceremonia oficial en el asentamiento humano Sol Naciente.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió en plena Plaza Cívica, cuando el burgomaestre se encontraba rodeado de vecinos para dar inicio a la construcción de pistas y veredas como parte del plan de obras municipales.

Seguridad evacuó al alcalde tras la detonación

Tras el estallido, el personal de seguridad actuó de inmediato para poner a buen recaudo a la autoridad edil ante el pánico generado entre los asistentes. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales.

La Policía Nacional del Perú informó que una mototaxi estacionada cerca del lugar resultó afectada por la onda expansiva. El perímetro fue cercado para permitir el trabajo de los peritos especializados.

Policía inició diligencias y búsqueda de responsables

Efectivos de la comisaría El Progreso llegaron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y recolectar restos del material explosivo utilizado. Sin embargo, pese a los operativos desplegados en los alrededores, no se logró capturar a sospechosos tras el ataque.

Las autoridades indicaron que se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la plaza para identificar a los responsables del atentado.

Cuarto atentado contra el alcalde en lo que va del año

La Municipalidad de Carabayllo confirmó mediante un comunicado que este hecho constituye el cuarto atentado contra el alcalde Pablo Mendoza en lo que va del año.

Entre los ataques previos se registra la detonación de un explosivo cerca de su vivienda, un atentado en la biblioteca distrital y un ataque a un vehículo particular que fue confundido con la camioneta oficial del burgomaestre.

Las investigaciones continúan bajo supervisión de la Unidad de Criminalística, mientras se anunció el refuerzo de la seguridad en futuras actividades públicas del distrito.

