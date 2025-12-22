El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, reitera que no está a la derecha ni a la izquierda, sino al centro, además, cuestiona que el coronel Harvey Colchado, quien detuvo al expresidente Pedro Castillo, postule en el mismo partido con personajes que consideran que no hubo golpe de Estado.

En entrevista con Correo, el también exministro de Energía y Minas, descarta indultar a alguno de los expresidentes que hoy cumplen sentencia.

Rafael Belaunde Llosa postula con el partido Libertad Popular (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

El día que sufrió el atentado hubo un debate sobre la sangre en su camisa pero al final usted terminó ileso, ¿de dónde salió?

La sangre se ha la llevado Criminalística, la han analizado, es mi sangre, de eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que son heridas muy menores, solo que la cara sangra.

¿Iba alguien con usted el día del atentado?

No. Yo conducía el vehículo.

¿Le han dicho algo sobre el avance de las investigaciones?

No, justamente estoy a la espera de que la Policía termine su atestado y se lo envíe a la Fiscalía. Yo voy a pedir una copia del parte después para darlo a conocer. Decían que no hay casquillos, bueno, ya homologaron los casquillos con mi arma, ya encontraron los casquillos de la otra arma. Hay una investigación seria. Me han hecho un hisopado para poder cotejar que la sangre es mi sangre.

¿Ya lo llamaron a declarar?

Mañana (hoy) en la mañana tengo mi declaración.

¿En su empresa hubo alguna muerte por extorsión?

No sabría si asociarlo directo con extorsión, pero hemos tenido un proyecto, mataron a un maestro de obras en una disputa entre bandas o mafias asociadas a los sindicatos. Lo que sí hemos tenido es extorsión a la administradora, a los vendedores, hemos tenido una invasión que hemos repelido.

¿Esto es reciente?

Desde el año pasado.

¿Lo reportó a las autoridades?

Sí.

¿Descarta que el atentado haya sido político?

El móvil yo creo que va más por el tema de la inseguridad ciudadana.

¿Cuál es el papel de Gino Costa en el partido?

Yo lo he invitado a que participe en la candidatura, tenemos un espacio para invitados, yo lo he invitado a que participe en el Senado. Pero no es militante del partido, orgánicamente no es parte de la estructura partidaria.

¿Por qué Harvey Colchado no aceptó la invitación al partido

Nosotros hemos hablado con el coronel Colchado como hemos hablado con otros oficiales, generales, coroneles expertos en tema de inseguridad ciudadana, de la lucha contra la subversión, pero nunca hubo un compromiso formal de su parte o de nuestra parte tampoco.

Harvey Colchado se reunió con Rafael Belaunde, pero decidió postular con Ahora Nación. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

¿Pero lo invitaron?

No hay una invitación formal, una propuesta formal. Él tenía interés en participar en política, era una posibilidad que venga con nosotros, pero hay un componente ideológico también, es decir, entiendo que él se siente más afín a las ideas de López Chau y a la lista de invitados. Yo no podría compartir el mismo espacio político que Indira Huilca, Mirtha Vázquez o Ruth Luque, entonces hay una distancia ideológica ahí.

¿El señor Colchado no coincide ideológicamente con su partido y por eso no aceptó?

Él nos manifestó que tenía interés en participar en política, pero nunca hubo el compromiso de que sea con nosotros. La propuesta de Ahora Nación es más a la izquierda y yo creo que con sus recientes jales, más que centro izquierda, es una especie de Verónica Mendoza, digamos, con 40 años encima, no cronológico sino ideológico. Entonces, quizá ese es el espacio en el que se siente más cómodo. No deja de haber una contradicción de que él ha sido el que capturó a Pedro Castillo y en esa misma lista están quienes consideran que Castillo está ilegítimamente detenido.

Sigue manteniendo la idea de que es un candidato de centro, ¿cómo se define?

Creo en la inversión privada como motor del desarrollo, creo que la iniciativa individual en la sociedad es lo que mueve, lo que hace crecer a los países y creo que también hay un rol que es importante que tiene que cumplir el Estado asegurándose que la cancha esté pareja para todos, promover la igualdad en las oportunidades, no la igualdad en el resultado, que es lo que sostienen los socialistas, pero igualdad en las oportunidades quiere decir tener buena infraestructura, tener acceso a la salud, a la educación, tener instituciones que funcionen por todo el Perú. Yo me siento más cómodo en el centro, me considero más bien un liberal más que una persona de derecha.

¿Hay congresistas de la actual gestión invitados a su partido?

No, ninguno. Ningún militante o parlamentario o miembro de algún partido de lo que yo llamaría el pacto que ha cogobernado.

¿Cómo va a combatir la inseguridad ciudadana?

El principal flagelo es la extorsión y el sicariato. La extorsión tiene una serie de características que implica una llamada o un contacto directo con la víctima que por lo general se hace por WhatsApp, o sea, un IP que se puede geolocalizar, hay una transacción económica y en un ámbito urbano, esos tres elementos hacen que sea altamente factible desarrollar Inteligencia de campo, Inteligencia operativa, para eso se requieren los equipos de interpretación telefónica, pero también se requiere al fiscal y al juez, que todo este tránsito (sentencia) se haga rápido. Después hay que hacer un cambio normativo, hay que derogar estas leyes pro-crimen que dificultan los allanamientos, hay que acelerar el circuito para lograr las interceptaciones y el levantamiento del secreto bancario más fácil. Hemos planteado construir un complejo penitenciario en la Cordillera de la Viuda que está en la provincia de Junín.

¿Tenemos los sistemas para ubicar los IP de esos mensajes extorsivos?

Hay esa tecnología. Lo último que había averiguado es que estaban todos los softwares vencidos y las licencias vencidas, entonces, este es un problema y después habría que ampliar y modernizar el Constelación (sistema de escucha telefónica). Hay una responsabilidad que debemos asumir, que a la Policía no se le puede atar de manos, hay que darle toda todo el aval político, todo el respaldo normativo, pero también el respaldo tecnológico presupuestal.

¿Cómo haces con esa parte de la Policía que está tomada por el crimen?

Bueno como en toda institución, creo que hay oficiales probos, honesto y hábiles como fue el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la época de la lucha contra el terrorismo. Hay que reclutar a esos oficiales probos y honestos. Tenemos que armar un equipo con oficiales de probada reputación, por ejemplo, en otras partes del mundo usan el polígrafo (...). Creo que en los primeros 100 días de gobierno se pueden entregar resultados significativos en cuando a la caída en extorsión y homicidios.

Rafael Belaunde Llosa dice que no podría compartir un espacio ideológico con Ruth Luque. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

¿Estaría a favor del retorno de los jueces sin rostro?

No, no lo veo necesario porque eso nos va a traer una serie de problemas después. Creo en la investigación policial, en el método científico, de la Policía, de expertos en Criminalística.

¿Cuál es su postura sobre la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad?

Estoy en contra de la norma. Creo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Lo que tiene que haber es un sistema de justicia que tipifique bien la acción y no se puede perseguir injustamente. Si alguien ha cometido un delito de lesa humanidad, creo que no debería ser prescrito. Creo que sí es posible revisar, así como hubo la Comisión Lanssier en la que soltaron a varios sentenciados por terrorismo, creo que se ha debido constituir una comisión que revise caso por caso a los militares condenados porque, seguramente, hay muchos que tienen una condena injusta.

¿En un eventual gobierno suyo da la garantía de que los proyectos Conga y Tía María salgan adelante?

Creo que la minería es fundamental para el desarrollo del Perú, creo que un país con todo el potencial minero que tiene el Perú y todas las necesidades que tiene por cubrir dejar el oro, el cobre, el zinc, la plata bajo tierra no tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que lograr un consenso que haga posible poner en valor todos nuestro potencial minero.

¿Cuál es su propuesta para combatir la minería ilegal?

Para la minería ilegal que es un tema complejo, por ejemplo, la minería ilegal clásica lo que hay en la Selva, en Pataz, eso está más asociado a la criminalidad, creo que el Estado tiene que tomar control de las plantas de procesamiento o certificarlas. De los 80 mil Reinfos, un tercio están en áreas libres pero no han podido formalizarse, eso tiene que ver con que las leyes son muy engorrosas.

¿Indultaría a alguno de los expresidentes?

No indultaría a nadie que no tenga una condena en firme (en segunda instancia) porque no se puede obstruir la acción de la justicia. No indultaría a nadie que esté sentenciado por corrupción o delitos de lesa humanidad.

Entonces descartamos a Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, ¿en el caso de Pedro Castillo?

Tendría que haber una condena en firme, un inequívoco ánimo de arrepentimiento, de disculpa porque tampoco se puede pasar por alto el hecho de que dio un golpe de Estado, pero digamos en mi orden de prioridades de quien no indultaría están delitos de lesa humanidad, delitos de corrupción porque me parece imperdonable que un presidente robe. Ahora, el señor Castillo también tiene procesos por corrupción, yo veo la situación de él muy complicada.

¿Indultaría a Pedro Castillo?

No lo indultaría porque tendría que llegar a su fin primero los procesos de corrupción de Sarratea, Petroperú y más. Creo que él tiene una panorama muy complicado no solo por el golpe de Estado sino por los delitos de corrupción. No se puede indultar la corrupción de un expresidente.

Rafael Belaunde descarta indultar a expresidentes, menos aún a los sentenciados por casos de corrupción. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

SOBRE RAFAEL BELAUNDE LLOSA

Es un economista, empresario, consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero. Fue ministro de Energía y Minas en la gestión de Martín Vizcarra. En el año 2007 se desempeñó como jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo.