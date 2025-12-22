En medio de una alarmante escalada de violencia que golpea a los liberteños, el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, tomó la decisión de firmar la Resolución Suprema N° 412-2025-IN, mediante la cual dispone el pase al retiro del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Alfredo Llerena Portal, a partir del 1 de enero de 2026.

Aunque la medida tomada por el mandatario se sustenta en el proceso de renovación de cuadros dentro de la institución policial para asegurar la estructura piramidal y la proyección del personal, hay quienes consideran que la salida del general PNP Guillermo Llerena tuvo otras razones.

En efecto, las extorsiones con el uso de dinamita, los ataques a transportistas, pero sobre todo el último hecho de violencia ocurrido en medio de una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, cuando sicarios mataron a balazos a la regidora de Chicama Elena Rojas y dejaron heridos a seis niños, habría sido la gota que derramó el vaso y selló el destino del alto oficial.

ES TARDE

Lorena Carranza Blas, presidente del Consejo Regional de La Libertad, sostuvo que esta decisión (salida del general PNP Guillermo Llerena) pudo tomarse antes. No obstante, desde su punto de vista, esto se retrasó porque el pasado 19 de noviembre, cuando el presidente de la República, José Jerí, visitó Trujillo se “le ocultó la verdad”.

“No se le dijo que había falta de personal policial y se ocultó el alto índice delincuencial en La Libertad. Si estos temas se hubieran tomado con prioridad quizá no habrían ocurrido hechos como el de Sausal (asesinato de regidora). Ha tenido que suceder eso para que de manera rápida saquen al general PNP Guillermo Llerena. Creo que si en su momento se hubiese dado, probablemente muchos asesinatos se hubieran prevenido”, manifestó.

CUMPLIÓ SU CICLO

En tanto, el vicegobernador de la región La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, opinó que dentro de la institución policial se cumplen ciclos y que solo espera que los oficiales que vengan sean “más eficientes que los anteriores”.

“En La Libertad se necesita oficiales que no les tiemble la mano para defender a la población, que generen confianza y que al interno persigan a los agentes involucrados en corrupción y que son vinculados a bandas delincuenciales. Se tiene que fortalecer la inteligencia e inspectoría. Hay que expectorar a los agentes que le hacen daño a la institución”, enfatizó.

ES POSITIVO

Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, calificó como “positivo” el retiro del general PNP Guillermo Llerena, toda vez que su trabajo no dio resultados positivos en la lucha contra el crimen.

“Pero considero que en la lucha contra la inseguridad ciudadana y en otras áreas críticas para la sociedad se debería aplicar la cadena de valor público en el ciclo de la gestión que es importante para analizar, diseñar y evaluar políticas y servicios públicos, asegurando que se transformen los recursos y procesos en resultados que generen impactos positivos”, explicó.