Entusiasmada por su regreso a las telenovelas, Tula Rodríguez admite con honestidad que Estela, su personaje en “Los otros Concha 2”, es un fiel reflejo de ella, razón por la que interpretándola se siente como pez en el agua.

“Me tiene bien enganchada porque ella soy yo, mucho más pintoresca, pero definitivamente yo. En la vida real soy re mamá, al igual que en la historia, la diferencia con la temporada anterior es que voy a ser abuela y vengo con plata”, dice la actriz que celebra el éxito en sintonía de esta nueva entrega televisiva de América Multimedia y Del Barrio Producciones.

Estela es un personaje con el que reafirmas tu carrera de actriz. ¿Has tenido que trabajar el doble para que finalmente el público te acepte?

Las tangas siempre han estado presentes en mi carrera, me lo recuerdan, pero lo importante es que yo no las olvido. No lo niego, claro que me ha costado un poco convencer a la gente que soy más que una tanga, que soy más que una exvedette.

Ser vedette no está mal.

Claro, finalmente es la que actúa, la que canta y baila. Nunca canté, pero actúo, yo creo que lo hago no para demostrar nada a la gente, es para reafirmar que cuando uno tiene el talento, ni aunque te lo niegues. No me considero la primera actriz, pero sé que hago mi trabajo lo mejor que puedo.

¿En los inicios de tu carrera de actriz sentías que tus colegas no te aceptaban?

Hoy, me siento respetada, muy apoyada, pero claro, hubo un momento, que así como miran a los chicos reality, sentía esas miradas cuestionadoras de alguna gente sin que me digan una palabra. Pero eso termina cuando demuestras que tienes talento, que llegas puntual a tus grabaciones, con el texto listo y las ganas de seguir aprendiendo de tus compañeros con experiencia, y sobre todo respetando su trayectoria.

Se nota que estás disfrutando tu papel de mamá en la ficción.

Totalmente, me encanta, tengo 48 años, mis hijos en la ficción están en base tres, o sea, son grandes y voy a ser abuela. En la vida real yo me veo con mis nietos.

"Agradezco a Michelle Alexander por tantos años que venimos trabajando juntas, y en esta etapa de mi vida en la ficción que seré abuela", dice Tula Rodríguez.

En la vida real tu hija terminó el colegio y emprende una nueva etapa en su vida.

Así es, la niñita creció, y estoy convencida que uno debe vivir y disfrutar cada etapa de nuestros hijos. Cada vez la veo más grande, con voz propia, muy independiente, pero siempre igual me escucha, nos comprendemos un montón.

Si va a estudiar al extranjero como dicen, vas a quedarte sola.

Si es que eso pasara voy a sufrir el síndrome del nido vacío, pero tampoco pretendo irme detrás de ella. Si es que mi hija decide volar, no busco irme junto a ella, no me parece correcto, tiene que escribir su propia historia de vida, no quiero ser su sombra.

¿Cómo te ves ahora a tus 48, qué te ha enseñado la vida? Valoro todo, a lo más simple le doy el peso que merece. Ya no me llenan algunas cosas que antes me parecían importantes, por ejemplo, caminar con mi hija sin maquillaje, comer algo que me provoque de una señora en la calle, eso lo disfruto tanto como un viaje afuera. Para mí, los momentos más placenteros son estar con mi familia y en mi casa.

¿El amor lo has dejado en un segundo plano?

No es que haya cerrado las puertas al amor, pero te juro que no estoy en busca de pareja, más es lo que me preguntan sobre el tema, que lo que yo pienso al respecto. Sí, me gustaría un compañero. seguro, pero no estoy haciendo nada para encontrarlo porque en estos momentos no tengo la necesidad.

La prioridad hoy es tu hija. Mis ojos son solo para ella, y mientras Valentina está aquí en formación a mi lado, siento que eso ha dejado en suspenso a la Tula mujer. Si mi hija se va, bueno, el parque de diversiones se abrirá, pero mientras tanto, ahora la prioridad es ella.