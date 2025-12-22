El nuevo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), aplicado a los pasajeros en tránsito internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, viene generando un impacto negativo en la conectividad aérea del país.

Así revelaron algunos representantes del sector aeronáutico en el dominical de Cuarto Poder, donde manifestaron que la nueva tarifa de 12 dólares ha provocado la cancelación de ocho rutas internacionales hasta el momento.

Como se conoce, la medida ha desatado un intenso debate entre el sector turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el concesionario, Lima Airport Partners (LAP).

Detalla que en Latam Airlines se confirmó la cancelación de 6 rutas; 4 de ellas recientemente inauguradas. Se trata de Orlando, Curaçao, Florianópolis, Tucumán, Guatemala, y Bello Horizonte.

Por si fuera poco, en octubre se cancelaron vuelos directos de Lima hacia La Habana. Además, la aerolínea Sky también canceló vuelos directos de Lima a Cancún.

Al respecto, Peter Cerda, vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo -IATA, manifestó que el único beneficiado es Lima Airport Partners, y los afectados es la línea aérea y el país porque no está generando ingreso de pasajeros y vuelos que habrían llegado al Perú.

Asimismo, advirtió que la reducción de operaciones podría provocar un incremento del costo de los pasajes para peruanos entre 3% y 7% en los próximos años, ante una menor oferta.

En esa misma línea, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señaló que ningún aeropuerto de la región cobra esta tarifa. “Se pierden vuelos, pasajeros y el aeropuerto pierde su objetivo: crecer", sostuvo.

Cabe mencionar que el Jorge Chávez conecta con 67 destinos nacionales e internacionales, a diferencia de otros aeropuertos como Panamá (96) y Bogotá (97). La preocupación del gremio de aerolíneas internacionales es fuerte, pues teme un retroceso en la economía pese a la infraestructura moderna adquirida últimamente.