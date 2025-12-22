Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, vivió sus últimos cinco días de libertad en condiciones de extrema precariedad en una casa abandonada de la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, antes de ser capturado el pasado 24 de setiembre. ESegún un reportaje de Panorama, la vivienda presentaba un notorio descuido, con latas, bolsas, tierra dispersa y un jardín abandonado en su exterior.

El líder criminal se refugió en la calle Violeta, ubicada a 12 kilómetros de Asunción, capital paraguaya. Esta zona es considerada por la propia policía de Paraguay como un área “crítica” debido a sus altos índices de delincuencia.

“La zona en donde esta persona estaba residiendo es de media clase, por decirlo así, para abajo. Una casa humilde, es una casa de clase media, gente trabajadora”, describió un corresponsal del canal paraguayo que accedió al lugar.

Al interior de la vivienda, Moreno Hernández utilizaba una pequeña mesita de mayólica para cocinar y comer. La ausencia de utensilios básicos era evidente, puesto que no contaba con vasos y utilizaba una botella cortada como recipiente para beber.

Habitación con mínimos recursos

La habitación que ocupaba el delincuente, pintada de azul y con solo tres tomacorrientes, contenía únicamente una cama, un ventilador y una toalla sucia colgada en la pared. No disponía de ropero ni de otras pertenencias significativas.

“Vivía en condiciones de extrema precariedad. Tenía apenas una camita, porque él habitaba el lugar con una mujer paraguaya que era una especie de pareja casual, a la que conoció hace pocas semanas y con la que ya se mudó a este inquilinato”, reveló el periodista.

La situación económica del fugitivo era crítica, contrastando con la vida que supuestamente llevó cuando lideraba actividades criminales en Perú. Moreno Hernández residía en la casa desde hacía al menos cinco días antes de su captura.

¿Como se produjo la captura de “El Monstruo”?

La policía paraguaya comenzó a vigilar la fachada de la vivienda tras recibir información de un informante que aseguró que el criminal peruano se ocultaba en la calle Violeta. A pesar de los esfuerzos del fugitivo por evitar ser visto. los vecinos indicaron que sabían de la presencia de personas en la casa, especialmente una mujer que entraba y salía frecuentemente.

“Yo dejé eso hace mucho tiempo y lo corrobora tal y como me arrestaron anoche. Si yo tuviera buena vida, si siguiera en eso, al menos viviera bien”, declaró Moreno Hernández tras su captura.

Las autoridades guaraníes explicaron que la precariedad del delincuente se debía al colapso de su estructura criminal y que el aparato económico que sostenía a Moreno Hernández en Perú había sido desarticulado por las autoridades, dejándolo sin recursos significativos para mantenerse como fugitivo en territorio extranjero.

¿Donde está recluído “El Monstruo”?

Actualmente, Erick Moreno Hernández permanece recluido en la prisión de máxima seguridad “La Emboscada”, centro penitenciario que hace un mes fue noticia tras revelarse que cuenta con celdas equipadas con jacuzzis, duchas con agua caliente, aire acondicionado, muebles de calidad y antenas con señal satelital.

Sin embargo, la Policía de Paraguay asegura que el criminal peruano está sometido a monitoreo las 24 horas del día, separado completamente de los demás internos y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga o comunicación con el exterior.

“Este sitio, por ser una unidad penitenciaria denominada de máxima seguridad, posee diferentes tipos de celdas en donde diariamente las personas privadas de su libertad están completamente aisladas unas de otras. Entonces se les impide la comunicación, el posible ingreso de personas o parientes que puedan transportar algún tipo de elemento que pueda poner en riesgo su permanencia dentro de la unidad penitenciaria y, en el peor escenario, también evitar cualquier intento de fuga”, explicó el comandante general de la Policía Nacional de Paraguay.

Finalmente, las autoridades extranjeras confirmaron su disposición para colaborar con el proceso de extradición a Perú y garantizaron que continuarán operando de manera cercana para que el proceso sea efectivo.