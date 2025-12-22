Decenas de familias de transportistas asesinados por extorsiones continúan esperando el apoyo económico y psicológico prometido por el Estado, durante el gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte.
El programa “Punto Final” reveló que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, la Fiscalía registró 91 muertes por ataques armados contra el transporte público; sin embargo, el Ministerio del Interior solo remitió al Inabif una lista con 40 conductores fallecidos. La cifra real sería mayor, ya que también hubo cobradores y pasajeros entre las víctimas, y no existe un registro oficial y completo de los deudos.
Lamentablemente, la ausencia de un padrón unificado dificulta la identificación de los niños que quedaron en orfandad y la focalización de la ayuda estatal.
Según el dominical, ni el gobierno de Dina Boluarte ni la actual administración de José Jerí consolidaron un registro integral. De los 40 casos reportados, se identificó a 38 menores huérfanos, mientras que las familias de cobradores asesinados siguen sin certeza sobre el acceso a los beneficios y la protección legal anunciados.
Los familiares de la víctimas de los sicarios y extorsionadores denuncian el abandono y el incumplimiento de los compromisos oficiales.
Carmen Mendoza Granados, madre de un conductor asesinado en el distrito de San Martín de Porres, cuestionó que los anuncios de bonos -de 200, luego 500 soles- no se hayan concretado.
Otras familias señalaron al citado programa que tampoco recibieron el bono bimensual de 400 soles ni atención psicológica, como en el caso de Diana Medina Laura, cuyo hijo quedó afectado emocionalmente tras el asesinato de su padre sin recibir respuesta del Estado.
