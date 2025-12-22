Decenas de familias de transportistas asesinados por extorsiones continúan esperando el apoyo económico y psicológico prometido por el Estado, durante el gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte.

El programa “Punto Final” reveló que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, la Fiscalía registró 91 muertes por ataques armados contra el transporte público; sin embargo, el Ministerio del Interior solo remitió al Inabif una lista con 40 conductores fallecidos. La cifra real sería mayor, ya que también hubo cobradores y pasajeros entre las víctimas, y n o existe un registro oficial y completo de los deudos.

Lamentablemente, la ausencia de un padrón unificado dificulta la identificación de los niños que quedaron en orfandad y la focalización de la ayuda estatal.

Según el dominical, ni el gobierno de Dina Boluarte ni la actual administración de José Jerí consolidaron un registro integral . De los 40 casos reportados, se identificó a 38 menores huérfanos, mientras que las familias de cobradores asesinados siguen sin certeza sobre el acceso a los beneficios y la protección legal anunciados.

Los familiares de la víctimas de los sicarios y extorsionadores denuncian el abandono y el incumplimiento de los compromisos oficiales.

Carmen Mendoza Granados, madre de un conductor asesinado en el distrito de San Martín de Porres, cuestionó que los anuncios de bonos -de 200, luego 500 soles- no se hayan concretado.

Otras familias señalaron al citado programa que tampoco recibieron el bono bimensual de 400 soles ni atención psicológica , como en el caso de Diana Medina Laura, cuyo hijo quedó afectado emocionalmente tras el asesinato de su padre sin recibir respuesta del Estado.