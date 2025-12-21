El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró la alerta amarilla en todos sus establecimientos de salud del país a fin de asegurar la atención de emergencias y la continuidad de los servicios esenciales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La disposición estará vigente del 24 al 26 de diciembre de 2025, y del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, con el objetivo de proteger la vida y la salud de las personas.

Entre las acciones adoptadas están la continuidad de las prestaciones y de los servicios asistenciales fundamentales; la operatividad de los servicios críticos según el nivel resolutivo, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), centros obstétricos y quirúrgicos, bancos de sangre y áreas de Emergencia.

Es así que el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, indicó que la declaratoria de Alerta Amarilla permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud durante las festividades.

Así también, se dispuso la actualización y revisión del abastecimiento de recursos esenciales como medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias y otros insumos necesarios para afrontar posibles situaciones adversas.

MINSA

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud (Minsa) también emitió la Alerta Amarilla en sus establecimientos. La medida entró en vigencia a las 00:00 horas de este sábado y se extenderá hasta las 00:00 horas del 5 de enero de 2026.

En este caso, implica la movilización inmediata de recursos humanos y materiales en hospitales, postas y centros de salud a nivel nacional.