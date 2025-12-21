Con el inicio del verano y el aumento de las temperaturas en la capital, 12 piscinas de los Clubes Metropolitanos abrieron sus puertas a la población desde la quincena de diciembre. La medida forma parte de la programación recreativa del Servicio de Parques de Lima (Serpar), organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estos espacios están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y ofrecen no solo piscinas recreativas, sino también áreas para juegos y deportes, convirtiéndose en una alternativa accesible y segura durante las vacaciones y las fiestas de fin de año.

Clubes Metropolitanos con piscinas habilitadas

Las sedes que ya cuentan con piscinas operativas son:

Club Metropolitano Sinchi Roca

Club Metropolitano Lloque Yupanqui

Club Metropolitano Manco Cápac

Club Metropolitano Cápac Yupanqui

Club Metropolitano San Pedro

Club Metropolitano Santa Rosa

Club Metropolitano Huiracocha

Club Metropolitano Cahuide

Club Metropolitano Pascuala Rosado Cornejo

Club Metropolitano Flor de Amancaes

Club Metropolitano Huáscar

Club Metropolitano Huayna Cápac

Horarios y modalidades de uso

Los clubes metropolitanos atienden de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Las piscinas funcionan en cuatro turnos diarios:

1.er turno: 10:00 a 11:30 a. m.

10:00 a 11:30 a. m. 2.do turno: 12:00 m. a 1:30 p. m.

12:00 m. a 1:30 p. m. 3.er turno: 2:00 a 3:30 p. m.

2:00 a 3:30 p. m. 4.to turno: 4:00 a 5:30 p. m.

Además, se ofrece la modalidad full day, de 10:00 a. m. a 5:30 p. m., con una permanencia máxima de hasta seis horas, considerando los intervalos entre turnos.

Tarifas de ingreso y descuentos

Entrada general al club: S/ 3.00 (lunes a viernes) y S/ 4.00 (sábados, domingos y feriados)

S/ 3.00 (lunes a viernes) y S/ 4.00 (sábados, domingos y feriados) Piscina por turno: S/ 5.00 (lunes a viernes) y S/ 6.00 (fines de semana y feriados)

S/ 5.00 (lunes a viernes) y S/ 6.00 (fines de semana y feriados) Piscina full day: S/ 15.00 (lunes a viernes) y S/ 18.00 (sábados, domingos y feriados)

Los niños mayores de 1 año pagan derecho de piscina. Asimismo, los adultos mayores de 65 años (con DNI) y las personas con discapacidad (con carné CONADIS) acceden a un 50 % de descuento en la tarifa regular de piscinas.

Seguridad y control sanitario

Serpar informó que todas las piscinas cuentan con protocolos de limpieza y mantenimiento permanente, control de aforo, personal salvavidas y supervisión constante, a fin de garantizar condiciones seguras para todos los visitantes durante la temporada de verano.