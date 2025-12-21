Con el inicio del verano y el aumento de las temperaturas en la capital, 12 piscinas de los Clubes Metropolitanos abrieron sus puertas a la población desde la quincena de diciembre. La medida forma parte de la programación recreativa del Servicio de Parques de Lima (Serpar), organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Estos espacios están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y ofrecen no solo piscinas recreativas, sino también áreas para juegos y deportes, convirtiéndose en una alternativa accesible y segura durante las vacaciones y las fiestas de fin de año.
Clubes Metropolitanos con piscinas habilitadas
Las sedes que ya cuentan con piscinas operativas son:
- Club Metropolitano Sinchi Roca
- Club Metropolitano Lloque Yupanqui
- Club Metropolitano Manco Cápac
- Club Metropolitano Cápac Yupanqui
- Club Metropolitano San Pedro
- Club Metropolitano Santa Rosa
- Club Metropolitano Huiracocha
- Club Metropolitano Cahuide
- Club Metropolitano Pascuala Rosado Cornejo
- Club Metropolitano Flor de Amancaes
- Club Metropolitano Huáscar
- Club Metropolitano Huayna Cápac
Horarios y modalidades de uso
Los clubes metropolitanos atienden de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Las piscinas funcionan en cuatro turnos diarios:
- 1.er turno: 10:00 a 11:30 a. m.
- 2.do turno: 12:00 m. a 1:30 p. m.
- 3.er turno: 2:00 a 3:30 p. m.
- 4.to turno: 4:00 a 5:30 p. m.
Además, se ofrece la modalidad full day, de 10:00 a. m. a 5:30 p. m., con una permanencia máxima de hasta seis horas, considerando los intervalos entre turnos.
Tarifas de ingreso y descuentos
- Entrada general al club: S/ 3.00 (lunes a viernes) y S/ 4.00 (sábados, domingos y feriados)
- Piscina por turno: S/ 5.00 (lunes a viernes) y S/ 6.00 (fines de semana y feriados)
- Piscina full day: S/ 15.00 (lunes a viernes) y S/ 18.00 (sábados, domingos y feriados)
Los niños mayores de 1 año pagan derecho de piscina. Asimismo, los adultos mayores de 65 años (con DNI) y las personas con discapacidad (con carné CONADIS) acceden a un 50 % de descuento en la tarifa regular de piscinas.
Seguridad y control sanitario
Serpar informó que todas las piscinas cuentan con protocolos de limpieza y mantenimiento permanente, control de aforo, personal salvavidas y supervisión constante, a fin de garantizar condiciones seguras para todos los visitantes durante la temporada de verano.