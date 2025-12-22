El estado de emergencia que rige en la provincia de Trujillo parece no ser suficiente para frenar la ola de crímenes. La tarde de ayer, una gresca entre un grupo de personas en los exteriores de una bodega del Barrio 7 del distrito de Alto Trujillo terminó en tragedia, cuando un hombre fue asesinado a balazos.

ASÍ SUCEDIÓ

Este nuevo hecho de sangre ocurrió al promediar las 2 de la tarde, cuando vecinos participaban de una reunión; sin embargo, de un momento a otro todo se salió de control por causas que aún no han quedado claras y son materia de investigación. El cruce acabó cuando uno de los involucrados sacó una pistola y comenzó a disparar. Producto de este ataque, un joven identificado como Samuel Ramos Cortez, de 26 años, recibió varios proyectiles.

Sus amigos lo auxiliaron y los trasladaron de emergencia a un hospital de Trujillo, pero en el camino dejó de existir.

CAPTADOS

Los Drones que en ese momento realizaban patrullaje aéreo grabaron la pelea. Las imágenes muestran cuando el supuesto autor de los disparos apretó el gatillo. Luego, se refugió en una vivienda de la zona, donde finalmente los efectivos del Escuadrón de Emergencia lograron detenerlo y conducirlo a la dependencia policial para seguir con las diligencias.