Una alerta sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) ordenó la inmovilización y el retiro de la insulina Wosulin-N, utilizada para tratar la diabetes y distribuida en hospitales del Minsa y EsSalud.

Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (Digemid), el medicamento -fabricado por el laboratorio indio Wockhardt Limited- no cumple con las buenas prácticas de manufactura, lo que pone en riesgo su calidad, seguridad y eficacia terapéutica.

Pese a la disposición oficial emitida el 27 de noviembre, una investigación de “Punto Final” reveló que la insulina continúa siendo entregada a pacientes en hospitales públicos e incluso se comercializa en boticas cercanas .

El dominical dio cuenta que la Digemid detectó manipulación de datos, presencia de impurezas, posibles toxinas y graves irregularidades en el proceso de producción, por lo que dispuso el retiro inmediato de todos los lotes y la prohibición de su uso.

El representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, advirtió que estas fallas pueden generar sustancias tóxicas y reducir la efectividad del tratamiento, un riesgo crítico para los cerca de 1,3 millones de adultos con diabetes en el país y, en especial, para niños con diabetes tipo 1, quienes dependen de múltiples dosis diarias de insulina.

El retiro del producto ha generado problemas de abastecimiento, obligando a pacientes y médicos a enfrentar la disyuntiva de continuar con un fármaco cuestionado o interrumpir el tratamiento, mientras organizaciones de pacientes exigen el cumplimiento efectivo de las normas que garantizan el acceso a medicamentos seguros.

Minsa desmiente irregularidades

Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa), vía Digemid, aseguró que la insulina del sistema público tiene registro sanitario vigente y certificados de análisis conformes, tras negar distribución de productos inseguros. Cada lote pasó estrictos controles de calidad antes de su uso.

En septiembre de 2025, Digemid suspendió el registro de Wockhardt Limited por no corregir observaciones en sus procesos, cumpliendo la Ley N.º 29459.

Minsa y EsSalud confirmaron stock suficiente de insulina de laboratorios certificados para continuidad de tratamientos, destacando la insulina humana como alternativa segura según Guías de Práctica Clínica.