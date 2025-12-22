La Policía Nacional consiguió la desarticulación de varias bandas criminales, así como la incautación de armas y drogas, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 140- 2025-PCM, que amplía el Estado de Emergencia en Lima y Callao.

En Barracones, los agentes policiales detuvieron a la presunta banda “Los Lobos de Ayacucho”, integrada por Jesús Bambarén (31), Juan Caycho (63) y Narciso Saavedra (50). En la intervención se incautó un revólver y diversas cantidades de marihuana.

Además, en Ventanilla, se intervino a “Los Injertos de la Calle”, en el que se detuvo a Juan Bocangel (36), Luis Ángel Chacón (32) —con antecedentes por TID— y Cristian Chistama (30), quien tenía en su poder un arma de fabricación artesanal, municiones y aproximadamente dos kilos de marihuana.

Del mismo modo, en la urbanización Constanzo, se desarticuló “Los Bebes de Constanzo”. En la acción policial, se capturó a Sonicc Esqueche (28), junto a dos menores de edad de 17 y 16 años. Durante el registro, los efectivos hallaron una pistola Baikal abastecida y municiones de diverso calibre.

Asimismo, en la comisaría Playa Rímac, se detuvo al menor J. M. C. P. (17) luego de un intento de robo. En su poder se halló un revólver calibre 22.

Cabe mencionar que todos los detenidos, así como las armas, municiones y drogas, fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri) Callao.