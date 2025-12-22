El Perú no registra un escenario de pandemia, ni una situación parecida a la vivida durante la crisis del COVID-19, a consecuencia de la nueva gripe A H3N2, afirmó el Ministerio de Salud (Minsa).

Este llamado a la calma fue realizado luego de que el mismo sector se detectaran cuatro nuevos casos de la enfermedad en el país.

De este modo, los pacientes afectados por la enfermedad se elevaron a seis, según se confirmó el último sábado.

“Se trata de una variante de la influenza común y la protección principal es la prevención. La vacunación está disponible para los grupos de riesgo que aún no se hayan vacunado durante el presente año”, señaló el Minsa.

Medidas

En este marco, Minsa precisa que no ha dispuesto el uso obligatorio de mascarillas ni medidas restrictivas de ningún tipo.

“Su uso se recomienda únicamente como medida preventiva para personas que presenten síntomas respiratorios o dentro de los establecimientos de salud, conforme a los protocolos de control de infección”, señaló el señalado sector.

Así, el sector confirmó que la vacunación contra la influenza común, y que tiene una protección del 70% frente a la A H3N2, está disponible para los grupos de riesgo que aún no se hayan vacunado durante el presente año.

Según se informó, Minsa habilitó una Sala Situacional para seguir la evolución de la denominada súpergripe, así como de otros tipos de influenza estacional. Esto, con el objetivo de garantizar la transparencia informativa en favor de la ciudadanía.

Al respecto, el doctor Ciro Maguiña Vargas, Médico Infectólogo y Ex Decano Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), indicó a Correo que los casos de la A H3N2 podían aumentar en el país debido a la gran movilización social que se registrará por las fiestas.