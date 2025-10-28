La selección peruana de kickboxing tuvo una sobresaliente participación en el reciente torneo sudamericano e internacional desarrollado en la ciudad imperial del Cusco, consiguiendo un total de 16 medallas gracias al esfuerzo de jóvenes deportistas provenientes de diversas regiones del país.

Orgullo nacional

Entre los más destacados se encuentran los representantes de la región Ica, pertenecientes a la escuela Free Fire System Marín, dirigida por el profesor Pedro Pablo Marín y el coach Ernesto A. Valdez Rivera, quienes lograron 5 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce.

El desempeño de los 17 competidores iqueños fue reconocido por los organizadores y asistentes al evento, quienes resaltaron su disciplina, constancia y pasión por este deporte de combate.

Este resultado no solo enaltece a la región de Ica, sino que también reafirma el crecimiento del kickboxing peruano en el ámbito internacional. Los jóvenes atletas continuarán su preparación con miras a futuras competencias nacionales e internacionales.

