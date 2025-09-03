Un grupo de adolescentes iqueños de entre 13 y 15 años se ha convertido en motivo de orgullo para la región tras conquistar medallas en recientes campeonatos de Kickboxing. Los jóvenes deportistas, integrantes de la Academia IPD han clasificado al torneo internacional que se llevará a cabo en Cusco del 21 al 26 de octubre. Sin embargo, hoy enfrentan una dura realidad: la falta de apoyo económico para cubrir sus gastos de viaje y estadía.

Orgullo iqueño

En la Plaza de Armas de Ica, los menores mostraron sus preseas con emoción, pero también con la esperanza de encontrar respaldo en las autoridades y la ciudadanía. Uno de ellos, quien empezó a entrenar desde muy pequeño, contó que el deporte se ha convertido en su pasión y que sueña con seguir perfeccionándose. “Cuando un deporte te gusta das todo por mejorar, pero necesitamos ayuda para continuar”, expresó.

Entre los campeones se encuentra Angely, una joven estudiante que ha destacado en diversas competencias regionales y nacionales. Ella relató que ha conseguido medallas en torneos realizados en Nasca, Ayacucho y Lima, lo que la motiva a seguir entrenando. “Cada campeonato es una oportunidad para demostrar que podemos crecer en este deporte. Queremos seguir trayendo logros a Ica y al Perú”, señaló.

Los jóvenes deportistas resaltaron que sus triunfos no habrían sido posibles sin el apoyo de sus familias y el respaldo de su entrenador, a quien consideran una figura clave en su formación. Muchos de ellos dedicaron sus victorias a sus madres, quienes han estado presentes en su preparación, pese a las limitaciones económicas.

El reto inmediato para el equipo es reunir los fondos necesarios que les permitan viajar a Cusco. Según indicaron, requieren cubrir pasajes, alimentación y hospedaje para poder participar en el torneo internacional, donde se enfrentarán a competidores de diversas partes del mundo.

Los menores dejaron un número de contacto para quienes deseen colaborar: 966-347-237. Con entusiasmo y disciplina, los campeones del kickboxing reafirman su compromiso de seguir cosechando medallas, pero confían en que esta vez el esfuerzo individual se complemente con el respaldo de la comunidad iqueña.

