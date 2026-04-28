Un pescador identificado como Luis Saravia resultó con múltiples heridas tras ser atacado por una jauría de perros en la playa Mansa, en el sector El Paraíso, en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, región Arequipa.

Ataque casi mortal

El hecho ocurrió la tarde del domingo 26 de abril, cuando el hombre se encontraba culminando labores de rescate de una embarcación que había quedado varada en la zona. En ese momento, fue sorprendido por un grupo de aproximadamente siete perros que lo atacaron de manera violenta.

Como resultado, el pescador sufrió diversas mordeduras en ambos brazos, espalda, cuello y otras partes del cuerpo, quedando seriamente herido. Testigos calificaron el ataque como una situación de alto riesgo que pudo terminar en tragedia.

En la zona había presencia de bañistas, quienes posteriormente indicaron haber visto a una mujer adulta y una menor caminando por la orilla de la playa con varios perros antes del incidente. Sin embargo, tras el ataque, no se logró establecer con claridad el origen ni la procedencia de los animales.

Hasta el momento, no se ha determinado quién sería responsable de la presencia de la jauría en el sector, ni si los animales fueron retirados de la zona.

El pescador fue atendido inicialmente en la provincia de Nasca debido a la gravedad de sus heridas y luego retornó a Lomas para continuar su recuperación, aunque presenta afectación física y emocional producto del ataque, además de verse impedido de retomar sus labores, lo que ha generado dificultades económicas.

Familiares y allegados han solicitado apoyo económico para su recuperación, señalando que el afectado mantiene deudas y compromisos pendientes. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través del número de Yape 957388120.

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