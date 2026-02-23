Una menor de cuatro años resultó herida la mañana del domingo 22 de febrero, luego de ser atacada por un perro callejero en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica. El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 a. m. en el estadio “Hugo Sotil”.

Graves heridas

Efectivos policiales de la comisaría de Parcona que se encontraban de servicio en el recinto deportivo advirtieron la presencia de la menor tendida en el suelo con una herida en la cabeza, causada por la mordedura de un can.

Los agentes intervinieron de inmediato y le brindaron los primeros auxilios, realizando la contención de la hemorragia y cubriendo la lesión, ya que presentaba abundante sangrado.

Posteriormente, con apoyo de Serenazgo, la menor fue evacuada en una ambulancia de la Municipalidad de Parcona hacia el Hospital Santa María del Socorro, donde quedó bajo atención médica para la evaluación y tratamiento correspondiente.

