El ingeniero José Luis Gereda Solari juramentó como jefe de campaña regional del Partido Aprista Peruano (APRA) en Ica, durante una ceremonia política que congregó a dirigentes nacionales, exautoridades locales, candidatos al Parlamento y militantes apristas de la región.

Etapa política

La actividad contó con la presencia de la exalcaldesa de Ica, Rosa Zarate, y del exalcalde provincial Luis Oliva Prada, conocido como “Pincel Oliva”, así como de candidatos a senadores y diputados. También participaron integrantes del comando nacional de campaña y representantes de la comisión política del partido.

La ceremonia fue presidida por el secretario nacional de Organización y director nacional de campaña del APRA, Enrique Melgar Moscoso, quien destacó la importancia histórica de Ica para el aprismo y señaló que el partido atraviesa una nueva etapa política. “Llegar a Ica es llegar a una tierra que inspira trabajo aprista. Esta es una región que ha crecido sobre la base del esfuerzo honrado y del compromiso con el país”, manifestó.

Melgar sostuvo que el APRA enfrenta el actual proceso electoral con una campaña orgánica y permanente, resaltando el recorrido realizado por diversas regiones del país en las últimas semanas. Indicó que más del 80 % de las listas electorales del partido ya se encuentran inscritas, y que los candidatos vienen trabajando desde hace tiempo con gremios, sectores rurales y organizaciones sociales.

En ese contexto, anunció la designación de José Luis Gereda Solari como jefe del comando de campaña regional del APRA en Ica, señalando que su elección responde a la necesidad de contar con dirigentes comprometidos y con capacidad de organización territorial. Tras sus palabras, se procedió al acto protocolar de juramentación, tanto del nuevo jefe de campaña como de los comandos regionales y provinciales.

Al asumir el cargo, Gereda agradeció el respaldo recibido durante la campaña interna y recordó su trayectoria dentro del partido. “Quiero agradecer el apoyo que me dieron durante esta campaña interna, como lo hice hace 20 años. Lo primero que quiero agradecer es a todas las bases apristas, a todos los compañeros que me apoyaron. Siempre mi corazón ha sido aprista”, expresó.

El nuevo jefe de campaña regional se definió como parte de una izquierda democrática y de una nueva generación política. “Soy una persona que cree en el cambio, en la renovación y en una izquierda democrática. Es momento de empezar a hacer los cambios que nuestra región necesita”, afirmó ante la militancia.

Gereda también resaltó el carácter orgánico del encuentro y subrayó que todos los candidatos del partido fueron convocados. “Quiero que el pueblo de Ica sepa que todos los candidatos han sido invitados. Aquí no hay diferencias. Esta es una reunión orgánica y por eso están presentes los representantes de la comisión política”, señaló.

Uno de los anuncios centrales de su discurso fue el compromiso de inscribir los locales partidarios del APRA en la región. Gereda recordó que, pese a los esfuerzos realizados hace más de dos décadas para adquirir los inmuebles, algunos aún figuran inscritos a nombre de personas naturales.

“Han pasado más de 20 años y el local del partido sigue inscrito a nombre de 13 personas. Como representante legal, me comprometo a sanear todos estos documentos y, si hay que pagar alguna alcabala, la pagaré yo. Pondré a mis abogados para que el local del partido esté al servicio de todos”, manifestó.

El dirigente sostuvo que esta decisión responde a un compromiso personal con el partido. “Esto es amor al partido. Para eso he venido el día de hoy. Los locales deben estar abiertos al pueblo y servir como espacios de organización y participación política”, afirmó.

