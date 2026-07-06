Un joven identificado como Cristian Smith Jiménez Valentín, de 23 años, natural del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, falleció por una muerte súbita mientras viajaba a bordo de una miniván de transporte público que cubría la ruta Nasca–Marcona.

Emergencia en la zona

De acuerdo con el testimonio del conductor, durante gran parte del recorrido el pasajero permanecía aparentemente descansando y, a la altura del peaje, aún se encontraba consciente. Sin embargo, al intentar despertarlo advirtió que no respondía.

Ante la emergencia, lo trasladó hasta una unidad de emergencia de los bomberos de Marcona, frente a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, sin embargo solo se pudo confirmar el deceso del joven.

Luego se solicitó la presencia de efectivos de la Policía Nacional y la miniván permaneció intervenida mientras se efectuaba el levantamiento del cadáver tras la orden del Ministerio Público.

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