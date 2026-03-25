La participación juvenil de la región Ica alcanzó un importante reconocimiento a nivel nacional tras la elección de un representante local como máxima autoridad de la Coordinadora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Perú (CCONNA).

Defensa de derechos

Se trata de Luis Bello Gonzales, quien fue designado como Coordinador General Nacional de la CCONNA para el periodo 2026-2027, durante la XII Asamblea Nacional realizada en la ciudad de Lima.

Bello Gonzales, quien venía desempeñándose como subcoordinador regional, asumirá ahora la representación de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, convirtiéndose en uno de los principales voceros de este sector de la población en el país.

Su elección ha sido destacada como un logro significativo para la región Ica, al posicionar a un joven iqueño en un espacio clave de participación y articulación juvenil.

La CCONNA es una organización que promueve la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones y en la defensa de sus derechos, a través de espacios de diálogo y representación en diferentes niveles.

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