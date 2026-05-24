La mañana de este sábado falleció Lili Jenifer Sandoval Parano, de 21 años, luego de ser sometida a una cesárea en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. Sus familiares denunciaron públicamente una presunta negligencia médica y exigieron que las autoridades investiguen las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Dolor e indignación

Según relató la familia, la joven ingresó al hospital alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes para sus controles y posteriormente fue llevada a cirugía cerca de las 6:30 de la tarde.

Indicaron que el médico a cargo informó inicialmente que la cesárea había sido “un éxito” y que tanto la madre como el bebé se encontraban estables. Sin embargo, horas después comenzaron las complicaciones y el personal médico solicitó medicamentos de emergencia mientras evaluaban su traslado hacia el Hospital Regional de Ica.

Los familiares aseguraron que la paciente no habría recibido un monitoreo adecuado tras la intervención quirúrgica y denunciaron que no les permitieron ingresar para verificar su estado. Señalaron además que la joven empezó a convulsionar y que recién en ese momento se decidió evacuarla a Ica.

“Ella entró sana, el bebé nació bien, pero luego todo se complicó y nunca nos explicaron qué pasó”, manifestó uno de los parientes durante la denuncia pública realizada en el área de emergencia del hospital.

De acuerdo con el testimonio de la familia, la ambulancia que trasladó a la paciente habría presentado problemas con el sistema de oxígeno. Asimismo, indicaron que, al llegar al Hospital Regional de Ica, los médicos constataron que la joven ya no presentaba signos vitales. Los deudos cuestionaron que no se les entregara de inmediato la hoja de referencia médica ni información clara sobre las causas de la complicación que terminó con la muerte de la madre gestante.

La denuncia también apunta contra el médico que habría estado a cargo de la cesárea. Los familiares afirmaron que ya formalizaron la denuncia ante las autoridades y solicitaron la intervención de la Fiscalía y de la Policía para esclarecer el caso. Hasta el cierre de la información, esperaban los resultados de la necropsia para conocer oficialmente las causas del fallecimiento.

Entre escenas de dolor, la familia pidió apoyo económico para poder trasladar el cuerpo de la joven hasta Iquitos, debido a que no cuentan con recursos suficientes para cubrir los gastos funerarios y de transporte, que superarían los 7 mil soles. El número de Yape habilitado para recibir ayuda es el 920048793, a nombre de Marcelo Sandoval, hermano de la víctima.

Los familiares también exigieron un pronunciamiento de la dirección del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola y reclamaron una investigación exhaustiva sobre la atención brindada a la joven madre.

“Queremos justicia y saber qué pasó realmente. Ella ingresó caminando y salió sin vida”, expresó entre lágrimas el esposo de la fallecida, mientras sostenía en brazos al bebé recién nacido.

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