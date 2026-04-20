Una denuncia por presunta negligencia médica ha sido presentada por familiares de una joven paciente en la provincia de Ica, luego de que, según señalan, se le realizara la extirpación del útero sin una explicación clara durante su atención en el Hospital Santa María del Socorro.

Denuncia pública

La denuncia fue realizada por la ciudadana Oriele Navarrete, quien pidió la intervención de la Fiscalía de turno y de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido con su cuñada, identificada como Ericka Budiño.

De acuerdo con el relato familiar, la paciente ingresó al hospital el viernes 17 de abril por trabajo de parto, dando a luz de manera natural. Posteriormente, fue trasladada a sala de hospitalización junto a su recién nacido y permaneció estable en un primer momento.

Sin embargo, el sábado 18 de abril fue programada para una intervención quirúrgica de ligadura de trompas. Según la familia, alrededor de las 6:00 p. m. fue ingresada a sala de operaciones, pero horas después se les informó un procedimiento distinto al esperado.

“Nos dijeron que le habían extirpado el útero y quedamos en shock. No nos explicaron claramente qué pasó”, declaró un familiar, quien también señaló que la paciente habría sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

Los familiares señalan que la paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), entubada y con pérdida significativa de sangre. “Ahora está en UCI, entubada, y nadie nos da una explicación clara”, indicaron.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de información brindada por el personal médico. “Un médico nos dijo que el útero no servía, pero eso no explica por qué no nos informaron antes”, añadieron.

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