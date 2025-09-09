Con una demostración de profunda devoción y alegría, los jóvenes de Pisco participaron activamente en la celebración por la reciente canonización de Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “santo digital” por su uso de la tecnología para difundir la fe católica. La actividad, organizada por diversas parroquias e instituciones educativas, reunió a cientos de jóvenes en un emotivo Jubileo especialmente preparado para ellos.

Fervor religioso

Desde tempranas horas, los participantes se congregaron en el centro de la ciudad, iniciando un recorrido por las principales calles mientras rezaban el Santo Rosario, mostrando así un testimonio público de fe y esperanza en un ambiente de comunión y fervor religioso. En un gesto cargado de simbolismo y respeto, llevaron en hombros el cuadro del Beato Carlo Acutis, quien ahora es santo de la Iglesia Católica.

El recorrido culminó en el Templo Parroquial San Clemente, uno de los principales espacios de culto en Pisco, donde los jóvenes cruzaron la Puerta Santa, un rito que representa la búsqueda de la indulgencia plenaria, la renovación espiritual y el compromiso cristiano. Este acto fue recibido con emotividad por la comunidad, que resaltó la importancia de la juventud en el fortalecimiento de la fe y la tradición religiosa local.

La comunidad católica de Pisco valoró especialmente la participación masiva de los jóvenes, quienes encontraron en San Carlo Acutis un modelo contemporáneo de vida y santidad, capaz de conectar con las nuevas generaciones en la era digital.

Esta celebración ha fortalecido la identidad religiosa de la juventud, reafirmando la unión de la Iglesia local y alentando a los fieles a vivir con esperanza y convicción en tiempos de retos sociales y espirituales.

