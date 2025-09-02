Con entusiasmo y profunda fe, cientos de jóvenes católicos celebraron en Pisco el Jubileo de los Jóvenes, en honor al Beato Carlo Acutis, cuya canonización fue oficialmente confirmada para el próximo domingo 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV.

Profunda devoción

La jornada inició con el rezo del Santo Rosario por las calles del distrito de San Clemente, donde los participantes cargaron en hombros el cuadro de Carlo Acutis como símbolo de fe y devoción. Durante el recorrido se vivieron momentos de oración, canto y reflexión.

El evento culminó en el templo parroquial, donde los jóvenes cruzaron la Puerta Santa y accedieron a la indulgencia plenaria, cerrando así un día cargado de espiritualidad.

La figura de Carlo Acutis, conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, ha inspirado a miles de jóvenes alrededor del mundo, y su canonización será un momento histórico para la Iglesia. La comunidad católica de Pisco se prepara con gran expectativa para vivir este acontecimiento con renovada fe y esperanza.

