Durante el rezo del Ángelus de este domingo 31 de agosto, el papa León XIV hizo un enérgico llamado a la comunidad internacional para detener “la pandemia de las armas” que perjudica a todo el mundo.

Este llamado lo hizo por las víctimas del trágico tiroteo ocurrido durante una misa de estudiantes en Minnesota, Estados Unidos, el miércoles último, además de niños asesinados y heridos en todo el mundo. El Sumo Pontífice pidió elevar oraciones a Dios para detener la proliferación indiscriminada de armas grandes y pequeñas.

“Nuestros rezos por las víctimas del trágico tiroteo durante una misa en un colegio del Estado estadounidense de Minnesota. Incluimos a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a dios detener la pandemia de las armas que infesta a nuestro mundo”, expresó el papa, en inglés.

También reiteró un alto al fuego en Ucrania tras el ataque ruso a Kiev el jueves pasado, donde fallecieron al menos 25 personas, incluidos 4 niños.

“Repito mi firme llamamiento a un alto el fuego inmediato y a un compromiso genuino con el diálogo. Ha llegado el momento de que los responsables renuncien al camino de las armas y elijan el camino de las negociaciones y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”, indicó.