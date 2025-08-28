Al menos nueve personas han muerto y tres permanecen desaparecidas por el impacto del tifón Kajiki en Vietnam y Tailandia, países donde ha causado inundaciones y corrimientos de tierra, informan este miércoles las autoridades.

El Gobierno de Vietnam, donde Kajiki tocó tierra el lunes en la región centro-norte con ráfagas de viento de hasta 150, informó hoy en su portal oficial sobre la muerte de siete personas y 34 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a un desaparecido.

Hanói, que planeó la evacuación de medio millón de habitantes antes de la llegada del tifón, indicó además que unas 10.000 casas quedaron dañadas o sufrieron inundaciones, que también afectaron a más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz y provocó la muerte de unas 2.000 cabezas de ganado.

Kajiki, que se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical, también dejó el martes fuertes precipitaciones en Laos y Tailandia.

En la norteña provincia tailandesa de Chiang Mai, los efectos de la tormenta causaron la muerte de dos personas, mientras se buscan a dos desaparecidos, informó este miércoles el departamento provincial de Relaciones Públicas.

Las víctimas mortales en Tailandia, donde también se han registrado 10 heridos e inundaciones en varias regiones septentrionales, se deben a un corrimiento de tierra en la población de Pang Ung.

Antes de golpear estos dos países, el tifón afectó a más de 100.000 personas a su paso el domingo por la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos tras fuertes lluvias y vientos.