La Policía Nacional del Perú realizó una juramentación masiva de policías escolares y distintos programas preventivos dirigida a escolares y jóvenes en la provincia de Ica.

La actividad, desarrollada en la Plaza de Armas, reunió a estudiantes de diversas instituciones educativas que se integran a iniciativas como Policía Escolar, Brigadas de Autoprotección Escolar y Patrullas Juveniles, orientadas a promover la prevención y la convivencia pacífica.

Orden y disciplina

Durante la ceremonia, los participantes asumieron compromisos vinculados a la disciplina, el respeto y la colaboración con las autoridades, en una apuesta por involucrar a la juventud en acciones de seguridad desde el ámbito educativo.

El evento contó con la presencia del jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, así como autoridades locales, representantes del sector educación y padres de familia.

Entre las instituciones educativas participantes figuran: IEP “Alas Peruanas”, IEP “Santa Rosa de las Américas”, IEP “Family School”, IE N.° 22495 “Micaela Galindo Rojas de Cáceres”, IE N.° 22494 “Juan XXIII”, IE N.° 23009 “San Miguel”, IE “Nuestra Señora de las Mercedes”, IE “José Toribio Polo”, IEP “Carmelita”, IE “Margarita Santa Ana de Benavides”, IEP “De la Cruz”, IE N.° 22533 “Antonia Moreno de Cáceres” (Primaria), IE “Antonia Moreno de Cáceres” (Secundaria), IE “San Luis Gonzaga” de Ica, IEP “Internacional Elim”, IE N.° 22800 Coprodeli San Fernando, IE N.° 59 “Señor de los Milagros” (Inicial) e IEP “Señor de Luren”.

Del mismo modo, las instituciones educativas del distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, designaron a los menores que este año ocuparán el cargo de policías escolares. También organizaron a las brigadas de patrullaje juvenil y a las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), que están conformadas por los padres de familia de cada plantel.

Todos estos integrantes fueron juramentados ayer en una ceremonia realizada en el parque Virgen de Guadalupe con presencia de la policía, autoridades locales y la comunidad educativa.

A la comitiva de policías escolares se le impuso el cordón de mando que los distingue para que realicen sus funciones en sus escuelas. Mientras que las BAPES, también usarán un chaleco distintivo para el desarrollo de sus acciones preventivas en los exteriores de los locales escolares de Sunampe.

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