La región Ica registró un marcado respaldo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con los resultados oficiales al 100 % de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), posteriormente proclamados por el Jurado Electoral Especial de Ica.

Resultados oficiales

Según el reporte final, Fujimori obtuvo el primer lugar en la región con el 20.317 % de los votos válidos, equivalente a 98,052 votos. El conteo incluyó un total de 2,443 actas electorales procesadas en toda la región Ica.

La jornada electoral en la región contó con la participación de más de 583 mil ciudadanos, en un contexto marcado por la alta fragmentación del voto debido a la gran cantidad de organizaciones políticas que compitieron a nivel nacional.

En el segundo lugar se ubicó el candidato Carlos Álvarez con el 11.591 % (55,939 votos), seguido de Ricardo Belmont con 10.682 % (51,550 votos). Jorge Nieto alcanzó el 9.864 % (47,605 votos), mientras que Rafael López Aliaga obtuvo el 9.387 % (45,300 votos).

Por su parte, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú y quien a nivel nacional logró pasar a la segunda vuelta, ocupó el sexto lugar en Ica con el 7.721 % de respaldo, equivalente a 37,264 votos.

Los resultados reflejan un comportamiento electoral distinto entre la región Ica y el escenario nacional, en una contienda que ya quedó oficialmente validada con la proclamación realizada por el Jurado Electoral Especial de Ica.

Segunda vuelta

El panorama nacional presentó diferencias importantes respecto a los resultados registrados en Ica. Tras un mes de conteo, la ONPE confirmó el cierre del cómputo oficial al 100 %, definiendo la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

De acuerdo con los resultados nacionales, Fujimori obtuvo 2 millones 877 mil 678 votos, mientras que Sánchez alcanzó 2 millones 15 mil 114 votos, superando por más de 21 mil votos a Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar.

Con ello, ambos candidatos competirán en la segunda vuelta presidencial programada para el próximo domingo 7 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la proclamación oficial de candidatos se realizará mañana domingo 17 de mayo.

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