El candidato presidencial Enrique “Kike” Valderrama, del Partido Aprista Peruano (APRA), llegó a la provincia de Ica como parte de sus actividades de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026, donde presentó propuestas en materia de salud, seguridad, educación y desarrollo regional.

Serie de críticas

Durante su intervención, el aspirante cuestionó duramente la situación actual del sistema de salud pública, señalando presunta injerencia política en instituciones clave como EsSalud y el Ministerio de Salud del Perú.

“Vamos a construir entre 30 a 40 hospitales en el país y haremos un gran programa de pronta atención para descongestionar los hospitales. También vamos a entrar a la lucha por medicamentos a precio justo”, afirmó.

En esa línea, propuso impulsar acuerdos internacionales para reducir el costo de medicinas. “Vamos a hacer un Tratado de Libre Comercio con la India y traer su industria farmacéutica, además de implementar un sistema de subasta para comprar medicamentos a nivel central”, sostuvo.

Valderrama también denunció lo que calificó como un manejo irregular del sector. “Vamos a entrar a una limpieza profunda, porque la gran enfermedad del sector Salud es la corrupción, yo señalo desde aquí a aquellos que han hecho un pacto mafioso desde el Congreso y están controlando el sector salud a nivel nacional y particularmente señalo de la crisis que vive EsSalud y el Minsa hoy día al señor Acuña y APP, que han convertido la salud pública en su botín personal”, enfatizó.

Asimismo, indicó que buscará cambios en la administración de EsSalud para evitar su presunta politización. “Vamos a incrementar los requisitos para ser miembro del directorio y evitar su uso político. EsSalud va a dejar de ser la caja chica de los políticos corruptos”, expresó.

En materia de seguridad, criticó lo que consideró promesas incumplidas por parte de anteriores autoridades. “La demagogia le hace mucho daño a la política. Se habló de reabrir el Frontón y quedó en nada, y ni siquiera pudieron terminar el mega penal de Ica”, señaló. En ese contexto, anunció la culminación de siete penales en construcción y la edificación de otros doce a nivel nacional.

En el ámbito educativo, el candidato planteó ampliar el acceso a la educación superior pública. “En el quinto año de gobierno vamos a duplicar las vacantes en las universidades públicas, en un proceso gradual”, indicó.

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