Fuego cruzado. El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (PAP), Enrique Valderrama, volvió a arremeter contra su contrincante de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, y lo retó a un debate público en la Plaza de Armas de Trujillo. En respuesta, desde tienda apepista, aseguraron que el militante del partido de la estrella intentaría “colgarse” de la popularidad del exgobernador para hacer “show” porque “no aparece en las encuestas”.

NO LO SUELTA

Valderrama, que cumple una agenda de cuatro días en la región La Libertad, volvió a criticar los gobiernos apepistas en el norte del país. Además, durante un mitin en el distrito de Casa Grande, Ascope, aseguró que Acuña “representa lo peor de la política, (es) el patrón del mal”.

“Ha enviado a sus asalariados a atacar al candidato del Apra, yo le digo responda usted directamente, lo reto a debatir en la Plaza de Armas de Trujillo”, dijo el aprista.

NO APARECE

Estas declaraciones tuvieron la respuesta del postulante apepista al Senado César Sandoval. Para el exministro de Transportes, Valderrama no estaría “en el nivel” para pedir un debate, debido a que aparecería dentro de la opción “otros” en las últimas encuestas presidenciales.

“No puede emplazar a una polémica pública alguien que no aparece ni en las encuestas, ese sería el peor error de César Acuña, aceptar un debate de alguien que no aparece en las encuestas”, aseveró.

Para el representante de APP, el candidato del partido de la estrella primero debería “arreglar” su situación interna y solicitar debates, pero con “sus compañeros que no lo quieren”.

“Que consolide su candidatura internamente, en su partido lo cuestionan. Un candidato que nunca ha trabajado, no conoce de gestión pública, no sabemos en qué trabaja, de qué vive y, además, es una persona que ha salido producto del resentimiento interno de un sector del Apra, porque la gran mayoría de apristas no lo respaldan”, aseveró.

GUERRA SUCIA

César Sandoval también denunció que malos políticos habrían iniciado una “guerra sucia” en su contra. Detalló que el último fin de semana en Malabrigo, distrito de Rázuri (Ascope), quemaron uno de sus paneles de campaña. “De repente son algunos desadaptados, algunos adversarios que puedan sentirse disminuidos frente a la presencia que viene teniendo mi candidatura”, dijo.