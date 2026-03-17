El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, planteó una reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) durante su participación en el Foro de candidatos a la presidencia-elecciones 2026.

En el bloque dedicado a seguridad ciudadana, Valderrama aseguró que su agrupación tiene la mejor propuesta en esta materia y remarcó que la delincuencia debe ser enfrentada con un cambio integral en la capacidad operativa del Estado.

“Respecto al tema de la seguridad, que es el asunto principal en el país, el principal dolor ciudadano, nosotros decimos con total claridad: ‘El shock de seguridad ciudadana es la mejor propuesta que está sobre la mesa en esta elección’”.

Valderrama plantea elevar el número de policías

Como parte de su propuesta, el candidato aprista anunció una repotenciación de la Policía Nacional y sostuvo que una de las metas de su eventual gobierno será casi duplicar el número de agentes en el país.

“La repotenciación de la Policía implica, además, el hecho de pasar los efectivos policiales de 130 000 a 250 000 en el plazo de 5 años”.

Valderrama añadió que esta reforma también contempla una mejora presupuestal para infraestructura, equipamiento y condiciones básicas de funcionamiento de las comisarías.

“Implica necesariamente mentales más 150% y el presupuesto que se le designa a la Policía, por ejemplo, para conectar las comisarías que a veces no tienen ni siquiera internet, para construir las comisarías que hacen falta, para equipar mejor a la Policía”.

El postulante del APRA también señaló que su plan incluye fortalecer la salud del personal policial.

“Para generar las posibilidades de que los policías tengan una mejor salud, que hoy día lamentablemente está desmejorada por el estado de situación de los hospitales de la Policía”.

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Grupo especial de inteligencia contra bandas criminales

En su discurso, Valderrama sostuvo que la PNP debe reforzar su capacidad de inteligencia para combatir a las organizaciones delictivas transnacionales.

“Vamos a crear un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de crimen transnacional que operan en el país, que son de múltiples nacionalidades”.

Asimismo, indicó que su propuesta apunta a expulsar del país a los líderes criminales detenidos.

“Y a esos cabecillas, solamente a los cabecillas, no a la masa, vamos a expulsarlos del territorio nacional”.

Reforma del INPE y más penales

El candidato presidencial también dedicó parte de su intervención a la reforma del sistema penitenciario. Según afirmó, el problema del hacinamiento en las cárceles requiere una respuesta estructural y no medidas parciales.

“Naturalmente necesitamos también una reforma del sistema penitenciario en el país. Ninguna reforma mentirosa como la que se planteó en el gobierno que acaba de salir, que era simplemente un cambio de nombre”.

Valderrama sostuvo que uno de los pilares de esa reforma será ampliar la infraestructura carcelaria.

“Nosotros vamos a hacer de 12 a 24 penales en el país para solucionar el tema del hacinamiento de los penales que hoy día tienen capacidad instalada solamente para 44 000 y tienen 110 000 reos”.

Además, afirmó que el número de trabajadores del INPE resulta insuficiente frente a la cantidad de internos que existe actualmente en el sistema penitenciario.

“Vamos a incrementar el número de personal del INPE, que hoy día no se da abasto”.

Y agregó:

“Actuando a la vez, aunque son seis actuando a la vez por turno, únicamente 2000 para una población de 110 000 reclusos, es absolutamente insuficiente”.

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Contrainteligencia en penales y órganos de justicia

Valderrama dijo que su propuesta incluye la aplicación de mecanismos de contrainteligencia dentro de las cárceles y otras instituciones vinculadas a la seguridad y justicia.

“Por eso haremos contrainteligencia dentro de los penales, también, obviamente, dentro de la Policía, dentro de los órganos de justicia, para ubicar justamente a las manzanas podridas que se coluden con el crimen para expulsarlos y para procesarlos”.

Incluso, planteó una sanción drástica para funcionarios que colaboren con bandas delictivas.

“Todo aquel juez, policía, militar, personal del INPE, alto burócrata que se coluda con las bandas criminales, vamos a aplicarle la cadena perpetua”.

Evalúa administración privada de nuevos penales

Otro punto mencionado por el candidato aprista fue la posibilidad de evaluar un nuevo esquema de gestión para las cárceles que se construyan.

“Y en los penales nuevos estamos evaluando la propuesta de la administración privada de los penales”.

Para Valderrama, la seguridad ciudadana exige liderazgo político y acciones concretas contra el crimen organizado, tanto en las calles como dentro del sistema penitenciario.