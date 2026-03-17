La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó en el Foro de candidatos a la presidencia 2026, donde expuso su plan de gobierno ante representantes del sector empresarial.

Durante su intervención, la postulante se dirigió a industriales, emprendedores y exportadores, destacando los desafíos que enfrentan para producir en el país.

“Aquí están reunidos hombres y mujeres que todos los días hacen empresa en el Perú (…) ustedes saben mejor que nadie lo que significa producir en nuestro país”, afirmó.

Diagnóstico: inseguridad, desorden y baja confianza

Fujimori sostuvo que el Perú atraviesa un escenario marcado por la inseguridad, el desorden y la falta de confianza, lo que -según indicó- limita la inversión y el crecimiento económico.

“El Perú tiene talento, recursos y mercado, pero hoy está atrapado en un círculo de desorden, de inseguridad y de baja confianza”, señaló.

En ese contexto, presentó su propuesta central denominada “Perú con orden”, la cual plantea restablecer condiciones básicas para el desarrollo económico.

“Sin orden no hay inversión. Sin seguridad no hay producción. Y sin producción no hay empleo”, enfatizó.

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Propuesta económica: cinco ejes clave

La candidata detalló un plan basado en una economía social de mercado, estabilidad macroeconómica y promoción de la inversión privada.

Entre las principales medidas, destacó cinco ejes:

1. Seguridad para la producción: Planteó enfrentar la extorsión con:

Comandos policiales y militares en zonas industriales

Rastrillajes conjuntos en áreas de alto riesgo

Control de penales por fuerzas del orden

Refuerzo del control fronterizo

Indicó que en 2025 se registraron 26 mil denuncias de cobro de cupos.

2. Desregulación del Estado: Propuso un “shock de desregulación” para eliminar trámites y acelerar procesos:

Simplificación administrativa

Digitalización total de servicios

Ventanillas únicas con plazos definidos

3. Formalización empresarial: Señaló que la informalidad supera el 70% y propuso:

Licencia cero para apertura de negocios

Trámites digitales

Defensa del emprendedor frente a abusos municipales

4. Mercado y financiamiento para mypes

Planteó:

Destinar hasta el 40% de compras públicas a mypes

Acceso a financiamiento

Reactivación de programas como Prompyme

5. Innovación e industria

Incluye:

Digitalización industrial

Automatización productiva

Impulso a la innovación tecnológica

Propuestas en salud, educación y seguridad

En el ámbito social, Fujimori planteó:

Educación: enseñanza de inglés, deporte y formación cívica

enseñanza de inglés, deporte y formación cívica Salud: historias clínicas electrónicas, telemedicina y atención domiciliaria

historias clínicas electrónicas, telemedicina y atención domiciliaria Seguridad: control territorial, inteligencia policial y construcción de penales

Asimismo, anunció el programa “Jóvenes con futuro”, enfocado en empleo juvenil, formación técnica y emprendimiento.

Respuesta sobre generación de empleo

Durante la ronda de preguntas, la candidata fue consultada sobre su propuesta de generar 500 mil empleos anuales.

Fujimori indicó que el crecimiento dependerá principalmente del sector privado.

“El 80% de la inversión en el Perú depende de ustedes, del empresariado”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que la clave será reducir la burocracia, generar confianza y promover el diálogo para una eventual reforma laboral consensuada.