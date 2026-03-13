Durante una actividad realizada en Villa El Salvador, Keiko Fujimori se refirió al proceso que analiza el Tribunal Constitucional respecto al hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón.

La excandidata presidencial indicó que aguardará la resolución del organismo y consideró que el pronunciamiento se basará en criterios técnicos.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que no ha escuchado la sustentación del caso y recordó que el Tribunal Constitucional evalúa este tipo de recursos sin considerar la identidad de las personas involucradas.

En esa línea, sostuvo que corresponde esperar el resultado y conocer los argumentos que sustentarán la decisión final.

En sus declaraciones también se refirió a una eventual competencia política con Cerrón. “Yo no le tengo miedo a la competencia y si es que va a debatir, pues debatiremos con él” .