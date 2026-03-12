Reniec atenderá todos los fines de semana hasta el día de las Elecciones Generales 2026

Hay 15 candidatos presidenciales bajo la lupa

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, estimó que hacia el mediodía del lunes 13 de abril se podría tener prácticamente cerrada la votación de la fórmula presidencial en las Elecciones generales de Perú 2026.

Esto permitiría identificar a los dos candidatos que pasarían a una eventual segunda vuelta, en caso ninguno alcance la mayoría necesaria.

Durante un espacio de diálogo organizado por IDEA Internacional, Corvetto explicó que esta estimación se basa en proyecciones preliminares y experiencias electorales previas.

El titular de la ONPE precisó que la segunda vuelta presidencial, de ser necesaria, está programada para el 7 de junio de 2026.

Resultados preliminares podrían conocerse la noche del 12 de abril

Corvetto indicó además que el mismo domingo 12 de abril, día de los comicios, podrían difundirse algunos resultados preliminares.

Según explicó, alrededor de las 20:00 horas se contarían con resultados provenientes del voto en el exterior y de algunas mesas instaladas en Lima.

Posteriormente, hacia las 23:00 horas , se podría alcanzar cerca del 80 % de actas procesadas en Lima y Callao en la elección presidencial.

Proceso electoral será más complejo en 2026

Las elecciones generales 2026 implicarán un proceso más complejo que en procesos anteriores.

En esa jornada los ciudadanos deberán votar en cinco elecciones simultáneas, que incluyen:

Fórmula presidencial

Senadores por distrito regional

Senadores por distrito nacional

Diputados

Representantes al Parlamento Andino

Importancia del trabajo de los miembros de mesa

El titular de la ONPE subrayó que la rapidez en la entrega de resultados dependerá en gran medida del trabajo de los miembros de mesa.

Estos ciudadanos son responsables de llenar correctamente las actas electorales y garantizar el adecuado procesamiento de los votos.

Corvetto destacó que la capacitación y preparación de los miembros de mesa será un factor clave para asegurar un conteo ágil y transparente en las elecciones de 2026.