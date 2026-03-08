Las Elecciones Generales de 2026 marcarán el retorno del Congreso bicameral en el Perú, un sistema que no existía desde la década de 1990. La ciudadanía elegirá nuevamente a diputados y senadores, quienes integrarán la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente.

Este cambio ocurre luego de las reformas constitucionales que restablecieron la bicameralidad, reemplazando el modelo unicameral instaurado por la Constitución de 1993 tras el cierre del Parlamento en 1992.

El nuevo esquema legislativo busca introducir mayores mecanismos de revisión y control en la elaboración de las leyes, lo que impactará en áreas clave como la economía, la seguridad, la educación y la salud.

Brecha de información entre los votantes

En un contexto donde la desinformación circula rápidamente, diversos estudios advierten que muchos electores no se informan lo suficiente antes de votar.

Según Arellano Consultoría, el 66% de los jóvenes entre 18 y 24 años considera que su voto es importante, pero solo el 21% afirma informarse adecuadamente antes de acudir a las urnas.

Para Juan Carlos Cortez Tataje, doctor y docente de posgrado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad Norbert Wiener, comprender las funciones del nuevo Congreso es clave para fortalecer la democracia.

“El retorno a la bicameralidad no es solo un cambio estructural, sino una oportunidad para mejorar la calidad del debate legislativo y fortalecer los mecanismos de control político”, señala el especialista.

Funciones de la Cámara de Diputados

En el nuevo modelo, la Cámara de Diputados será la primera instancia legislativa.

Entre sus principales funciones estarán:

Debatir y aprobar proyectos de ley que luego serán remitidos al Senado.

que luego serán remitidos al Senado. Representar las demandas ciudadanas mediante iniciativas legislativas.

mediante iniciativas legislativas. Fiscalizar al Poder Ejecutivo , incluyendo la posibilidad de interpelar o censurar ministros .

, incluyendo la posibilidad de . Investigar asuntos de interés público a través de comisiones.

Según especialistas, esta cámara concentrará la iniciativa y el impulso legislativo, además de reflejar la diversidad regional y social del país.

Funciones del Senado

El Senado tendrá principalmente un rol de revisión y equilibrio institucional.

Entre sus atribuciones estarán:

Revisar los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados .

. Aprobar, modificar o rechazar las propuestas normativas .

. Participar en la designación de altos funcionarios del Estado , como el Defensor del Pueblo , los magistrados del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República .

, como el , los y el . Aprobar tratados internacionales.

“El Senado debe actuar como un espacio de revisión técnica y equilibrio institucional”, explica Cortez Tataje.

La importancia de votar informado

De cara a las elecciones de 2026, especialistas recomiendan que los electores analicen el perfil de los candidatos y las propuestas de sus partidos políticos.

Entre los aspectos que sugieren evaluar se encuentran:

Trayectoria profesional y pública de los postulantes

Experiencia en gestión pública

Coherencia y viabilidad de sus propuestas

Conducta ética y antecedentes políticos

Para los candidatos al Senado, se considera clave contar con experiencia en gestión pública y conocimiento del funcionamiento del Estado.

En el caso de la Cámara de Diputados, resulta importante la capacidad de representación regional y la habilidad para construir consensos políticos.

“Un voto informado es un voto responsable. No se trata solo de elegir personas, sino de decidir qué tipo de representación y qué calidad de debate legislativo queremos”, concluye el especialista.