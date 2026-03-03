La jefa del Reniec, Carmen Velarde, informó que desde el 2023 se registraron 563 mil certificados médicos que se convirtieron en actas de defunción y fueron retirados del padrón electoral que se utilizará en las elecciones generales de 2026.

“Son personas retiradas del Padrón Electoral. Hay un grupo de 11,700 personas fallecidas cuya familia no han inscrito aún las actas de defunción, eso se ha hecho saber en el padrón, se ha colocado una anotación”, puntualizó.

Velarde precisó que desde el 2022 más de 2 millones 600 mil ciudadanos realizaron la actualización domiciliaria de su DNI en las oficinas del Reniec. Además, se realizaron 268 mil verificaciones domiciliarias para validar la dirección de los electores, detectándose 59,600 casos donde el cambio de domicilio no sería correcto, los cuales están siendo evaluados.

El padrón electoral de 2026 fue elaborado de manera interinstitucional, incorporando información del Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Medicina Legal y Migraciones.

Esta integración permite incluir certificados de defunción por causas naturales y violentas, así como a peruanos fallecidos o ausentes en el extranjero.

Según los registros, el padrón para las elecciones del 12 de abril de 2026 suma 27 millones 325,435 votantes.