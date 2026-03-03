Ya hay fecha. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la solicitud del voto de confianza del nuevo Consejo de Ministros se realizará el día miércoles 18 de marzo.

Así, los ministros de la gestión del presidente encargado de la República, José María Balcázar, se presentarán ante el Pleno del Congreso con miras a recibir la confianza y continuar en funciones.

Denisse Miralles asistió ayer por la mañana al Congreso.

DETALLES

La premier Miralles se reunió con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ayer por la mañana.

Tras el encuentro, la jefa del Gabinete dio cuenta a los medios presentes sobre la fecha.

“Acabo de sostener una reunión con el señor presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en la que el gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza, y eso sería el miércoles 18 de marzo”, declaró.

Sin embargo, precisó que en la reunión no solo fue para fijar la fecha del voto de confianza, sino también para coordinaciones sobre la gestión que tiene ahora Miralles.

“Primero, un gobierno que responde rápido y está al lado de los que más lo necesitan, atendiendo sobre todo el impacto de la emergencia climática. También, el potenciar la lucha contra la delincuencia y asegurar un proceso electoral ordenado y transparente”, afirmó.

La premier Denisse Miralles anunció que el Gabinete solicitará el voto de confianza ante el Congreso de la República el próximo 18 de marzo. Foto: PCM.

CIFRAS

Para que el Gabinete Ministerial que encabeza Miralles obtenga el voto de confianza, necesita mayoría simple.

Es decir, si 130 congresistas están presentes, con 66 votos se obtiene la confianza.

Cabe precisar que la bancada de Renovación Popular adelantó en un comunicado que no le dará la confianza al mencionado Gabinete.

Un dato no menor es que Balcázar fue elegido con 64 votos en el Congreso.

Por ahora, el Gabinete Miralles tendría asegurado votos de APP, Podemos, Somos Perú, así como de bancadas de izquierda.