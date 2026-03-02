La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se refirió a las críticas de algunos congresistas que afirmaron que los ministerios habrían sido distribuidos entre fuerzas políticas para asegurar apoyo.

En declaraciones a Canal N, Miralles indicó que respeta las opiniones de los parlamentarios, pero rechazó que el Gabinete funcione bajo esa lógica.

Miralles destacó que el equipo ministerial no tiene color político y está conformado por ciudadanos que asumieron sus funciones en un contexto de emergencia institucional.

La titular de la PCM agregó que el Gabinete fue diseñado para atender las necesidades del país durante la crisis y que su labor se centra en trabajar por la población. Explicó que las prioridades incluyen asegurar elecciones transparentes, fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y atender a los afectados por el fenómeno del Niño.