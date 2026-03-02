Desde Trujillo, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, aseguró que en un eventual gobierno suyo le pondrá fin al “reinado” de la organización criminal “Los Pulpos” en La Libertad.

“Lo primero que vamos a hacer es destinar al equipo de Daniel Urresti, con todos sus técnicos y con toda la inversión, para enfrentar el crimen en La Libertad. Se acabó el tiempo de Los Pulpos, se acabó la libertad de esos criminales. Vamos a colocar 20,000 policías de investigación en las calles, con un shock de inversión de S/ 5,000 millones, para equiparlos de alta tecnología y erradicar a todos Los Pulpos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que ningún joven volverá a salir con miedo a ser asaltado y que taxistas y mototaxistas trabajarán tranquilos.

“Necesitamos policías especialistas en infiltración que estén como taxistas, ambulantes, comerciantes, locos, en todos los lugares para que quienes tengan temor y miedo no sea nuestra población, sino los delincuentes extorsionadores que vamos a liquidar y eliminar”, afirmó.

Mientras tanto, el líder de Podemos en La Libertad, Elías Rodríguez, aseguró que el final de Alianza para el Progreso (APP) y de César Acuña está cerca.