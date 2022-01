La carapulcra y la sopa seca chinchana se convierten en el plato bandera de la región.

El potaje infaltable en las fiestas familiares de los chinchanos: la carapulcra y la sopa seca, están a pedir de boca. Mediante ordenanza oficializada el sábado último, fue declarado plato típico y representativo en el ámbito regional de Ica. Su fecha de celebración será cada cuarto domingo del mes de octubre, que además coincide con el aniversario de la ciudad de Chincha, donde vio la luz hace muchas décadas.

Precisamente, con motivo de esta festividad de creación política, se realizó el año pasado una sesión de concejo descentralizada que tenía como punto de agenda la ordenanza que declara de interés público y prioridad regional “la puesta en valor y reconocimiento como plato bandera, típico y representativo, en el ámbito del Gobierno Regional de Ica, la Carapulcra y la Sopa Seca Chinchana”. La cual se aprobó por unanimidad.

Esther Cartagena de Cotito, reconocida culinaria, confía que esta denominación genere resultados positivos para el sector gastronómico, también afectado por la pandemia. La popular “Mamainé”, lleva varios años dedicados a este arte. Fue ella quien impulso junto a las madres de los comedores populares la preparación de la carapulcra con sopa seca más grande del mundo, para postular a los récord guinness.

“Como chinchana me siento orgullosa de haber dado a conocer este plato típico y no solo en todo el Perú, sino también en otros países”, señala. Cartagena explica que el “mancha pecho” es único y que nació en tierras chinchanas. Agrega que en otras ciudades del país se prepara un plato con el mismo nombre, pero que no lleva esos ingredientes y que tampoco tienen la cocción que hacen especial a la carapulcra con sopa seca de Chincha.

“Nuestra sopa seca es graneada y no aguada como en otros lugares y nuestra carapulcra es con papa fresca y no seca. Yo no quiero denigrar lo que se hace en otras ciudades, pero también hay que dar valor a lo nuestro”, detalla. Mamainé desde el centro poblado Guayabo (El Carmen), mantiene la tradición de cocinar en olla de barro y con leña para obtener un exquisito potaje que gusta y encanta.

Receta de “Mamainé” para carapulcra

Usar manteca y aceite para dorar el ají panca, ajo y comino. Luego colocar el maní tostado molido y después el caldo de pollo hasta obtener una pasta y finalmente agregar la papa sancochada picada en cuadritos y tras unos pocos minutos servir con sopa seca, y acompañado de yuca, chicharrón y para beber un vaso de tutuma.