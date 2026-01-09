Cada año, la actividad minera formal genera más empleo: pasó de 185,199 puestos en 2018 a 220,644 en 2024. Según el Informe del empleo minero 2025 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el aumento se explica por la ampliación de operaciones en unidades en marcha y el ingreso de nuevos proyectos.

Mineros formales

Se crean puestos en operaciones de mina, servicios generales, labores administrativas y gerencias, aunque las funciones operativas concentran la mayor parte del personal. El informe señala que las operaciones de minería formal reunieron 91,647 trabajadores en 2021 y 89,920 en 2024. Los servicios generales (apoyo, logística y mantenimiento) crecieron de 48,170 a 73,043 en ese mismo periodo.

Según el Informe Empleo Minero 2025, la distribución de empleo minero formal en la región Ica para el año 2021 fue de 9310 puestos de trabajo, en el 2022 de 10 mil 701 empleos formales, para el 2023 (12,517) y en el año 2024 un total de 7 mil 943 empleos con un participación del 5% del total nacional.

Otro aspecto relevante es dónde se generan más empleos directos. Arequipa, Moquegua, Áncash, La Libertad, Cusco y Junín concentran el mayor número de trabajadores mineros formales, con empleo estable, especializado y remuneraciones superiores al promedio nacional.

En Arequipa se empleó a 33,581 trabajadores; en 2024 lideró el ranking nacional con 23,2% del empleo minero, impulsada por operaciones de gran escala como Cerro Verde. Le siguen La Libertad (9,8%) y Junín (9,1%); mientras que Moquegua (8,4%) y Cajamarca (8,1%) también muestran aportes relevantes. En el otro extremo se ubican departamentos con menor actividad o condiciones geográficas restrictivas, como Amazonas, Loreto, San Martín y Tumbes.

Así, la macrorregión sur se consolidó como líder, al incrementar su fuerza laboral de 52,661 a 98,650 trabajadores, gracias a grandes operaciones cupríferas (Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, entre otras). La macrorregión centro mantuvo niveles altos y relativamente estables —entre 79,545 y 94,286— por la presencia de unidades polimetálicas. En la macrorregión norte, el panorama fue más variable: alcanzó su pico en 2023 con 44,725 empleos, pero descendió a 34,289 en 2024 por ajustes operativos en minas auríferas y cupríferas. En la macrorregión oriente, los niveles fueron menores, entre 5,596 y 8,160 trabajadores.

En conjunto, en 2024 la distribución del empleo minero muestra una fuerte concentración en el sur, con 48,1% del total (106,108 trabajadores), principalmente en grandes operaciones de cobre.

En otros aspectos como trabajos administrativos los, niveles se mantuvieron estables, con alrededor de 27,100 trabajadores en 2024, lo que evidencia continuidad de procesos productivos y de gestión interna. La función de gerencia empleó 2,206 trabajadores en 2024.

El informe también delimita el origen del personal: el 99,7% es peruano. Entre 2021 y 2024, el empleo regional pasó de 45,9% a 49,5% del total nacional, mientras que el no regional fluctúo entre 50,5% y 54,1%. Dentro del empleo regional, los trabajadores locales —pobladores de las zonas mineras— representaron 45,5% en 2021 y 53,8% en 2024.

El papel de las mujeres

Asimismo, según la distribución del empleo minero por regiones y género, para el año 2024, en la región Ica el 90,6% de trabajadores mineros formales eran hombres, mientras que el 9,4 eran mujeres, significando 751 trabajadoras, siendo el año que tuvo más trabajadoras mujeres a comparación del 2023 con 8,8%, en el 2022 (6,5) y en el 2021 con 7,2% de trabajadoras mujeres en la minera formal de la región Ica.

Aunque el número de mujeres empleadas a nivel nacional pasó de 11,413 en 2015 a 22,240 en 2024 (+94,9%), su participación sigue siendo minoritaria: del 6,2% en 2015 al 10,1% en 2024. La tendencia es positiva, pero aún baja frente a otros sectores. La estructura por género muestra que los hombres siguen predominando: 93,8% en 2015 y 89,9% en 2024.

Las cifras confirman que la minería formal no solo impacta en la economía nacional, sino que también lo hace en a nivel regional con la generación de empleo, generando un impacto directo en la población.

