La edición 2025 de AndesMin, evento que reúne a autoridades, representantes del sector minero y expertos en desarrollo regional, concluyó con un balance positivo. Durante la clausura, se anunció que la próxima edición, AndesMin 2026, se desarrollará en la ciudad de Huamanga, en la región Ayacucho.

Desarrollo sostenible

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el gobernador regional de Ica (e), Washington Sotelo. Fue el viceministro de Minas, Carlos Wilson Talavera, quien ofreció un panorama detallado sobre la situación del sector minero en las regiones, destacando tanto la generación de empleo formal como las transferencias económicas derivadas de canon, sobrecanon, regalías y otros aportes.

En su intervención, Wilson Talavera indicó que en la región Ica la minería formal ofrece hasta 22 mil puestos de trabajo directos y ha transferido 842 millones de soles durante 2025. En Apurímac, la actividad minera constituye un eje central, generando 17 mil empleos directos y transferencias por 775 millones de soles. En Ayacucho, la minería formal aporta 8 mil puestos de trabajo y 128 millones de soles en transferencias, mientras que en Cusco se registran 13 mil empleos directos y 557 millones de soles en recursos transferidos.

Huancavelica cuenta con 6 mil trabajadores y 77 millones de soles en transferencias, y en Junín se generan 20 mil empleos directos y 302 millones de soles en recursos transferidos. En total, la Mancomunidad de los Andes concentra cerca de 90 mil empleos directos y casi 2,500 millones de soles transferidos a las regiones durante 2025, los cuales se ven reflejados en obras de irrigación, infraestructura educativa y otros proyectos de desarrollo.

El viceministro enfatizó que AndesMin no es un espacio únicamente para plantear problemas, sino para encontrar soluciones conjuntas. Subrayó que la unión de regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín e Ica representa no solo una conexión geográfica, sino una visión estratégica de desarrollo regional compartido.

“Nosotros desde el Ejecutivo tenemos clara la intención de llevar la gestión hacia las regiones. La descentralización, como antes ya se había practicado, es una prioridad”, afirmó.

Asimismo, destacó que la minería representa el 66% de las exportaciones del país, con un valor aproximado de 45 mil millones de dólares. Señaló que es necesario destrabar proyectos emblemáticos, siempre respetando la responsabilidad ambiental.

Según Wilson Talavera, la Mancomunidad de los Andes demuestra que la suma de esfuerzos regionales es más poderosa que cualquier acción aislada, y que lo discutido en AndesMin debe traducirse en políticas públicas que integren mejor a las regiones, fortalezcan sus capacidades y aseguren que las riquezas generadas por la minería se transformen en bienestar presente y futuro.

